Report, anticipazioni 24 aprile 2023: servizi e inchieste in tv

Domani sera, alle ore 21.20, tornerà una nuova puntata di Report. Come sempre, Sigfrido Ranucci ci esporrà le ultime inchieste giornalistiche del programma. Le inchieste cominceranno a parlare di Unione Europea, affrontando la tematica dei rincari energetici. Ci sarà poi spazio per parlare di Vaticano, con i beni della Curia custoditi all’interno della Città di Napoli. Si concluderà, poi, con il fenomeno dei campanili che nascondono le antenne telefoniche.

Report, l’indagine sulla rete elettrica europea

Il servizio a cura del giornalista Michele Buono, che parlerà di una possibilità legata a una rete elettrica che possa soddisfare tutto il territorio dell’attuale Unione Europea. Una condizione che vedrebbe duplici vantaggi: sul piano geopolitico, quello di essere indipendenti dalle riserve energetiche russe (con rapporti in conflitto per la questione ucraina) o di altro Paese; sul piano economico, quello di evitare bollette salatissime per i cittadini e in particolare gli anziani. Ecco allora che la tecnologia deve venire in supporto al continente, magari con l’utilizzo saggio delle fonti rinnovabili (le centrali a pannelli solari).

Report, i beni della Chiesa a Napoli

Napoli e la tradizione cattolica sono due condizioni che animano il DNA partenopeo, considerato come tutta la città sia altamente credente. Tra le personalità più di spicco nella zona napoletana, c’è l’adorazione di San Gennaro. In tal senso, per una città che vede molti credenti, la Chiesa possiede anche molte strutture per offrire servizi o luoghi d’aggregazione a queste persone. Eppure, tanti beni non sono tenuti come dovrebbero. Tra queste, una parrocchia del 1500 e che, strano a dirsi, da diversi anni vedrebbe uno stato di occupazione abusiva da parte di una famiglia legata alla criminalità locale.

Report, le antenne dentro i campanili delle Chiese

L’ultimo servizio è a cura di Chiara De Luca, che va a indagare su un nuovo fenomeno tutto all’italiana. Infatti, tanti campanili delle nostre chiese sono diventati sede di antenne telefoniche, che spesso portano inquinamento elettromagnetico in tutta la zona dove vengono installati. Spesso campanili millenari, diventano sede per queste strutture e camuffati sotto le enormi dimensioni delle campane.