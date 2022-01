Report, anticipazioni puntata 10 gennaio 2022: le inchieste di stasera in tv

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Report, la trasmissione di Rai 3 condotta dal giornalista Sigfrido Ranucci e in onda ogni lunedì con tantissime inchieste.

Report, anticipazioni 10 gennaio 2022: le inchieste di stasera in tv

Mascherine, fanghi di depurazione, decoro urbano e mozzarella di bufala. Questi gli argomenti di Report in onda stasera, lunedì 10 gennaio, su Rai 3. In ‘L’odore dei fanghi’ di Bernardo Iovene, con la collaborazione di Alessandra Borella e Greta Orsi, si approfondisce come vengono trattati e usati i fanghi di depurazione. Le procure di Brescia, Lodi e Pavia hanno scoperto centinaia di migliaia di tonnellate di fanghi e gessi fuori norma e inquinati da sostanze tossiche, che sono state sversate sui terreni del Nord Italia.

Report, puntata 10 gennaio 2022: i servizi, i casi

In ‘Giù la maschera’ di Rosamaria Aquino, con la collaborazione di Marzia Amico, si parla invece di mascherine. Da poco il Governo ha imposto l’obbligo della Ffp2 in determinati luoghi e ha stabilito un prezzo calmierato. Le mascherine però, da inizio pandemia, sono state un business milionari per molti fornitori e mediatori: Report, infatti, con testimonianze esclusive ricostruisce la rete dei controlli sullo sdoganamento dei dispositivi e torna sulle trame che avrebbero accompagnato gli appalti per l’acquisizione delle mascherine di Stato.

Max Brod in ‘A caval donato’, invece, si occupa del decoro delle vie cittadine e dei parchi pubblici, ma allora perché Polizia e Carabinieri a cavallo lasciano le deiezioni dei loro animali a terra durante il pattugliamento? E per finire, in ‘Occhio alla bufala’ di Rosamaria Aquino, con la collaborazione di Marzia Amico e Alessia Marzi, si parla del giro d’affari a cinque zeri legato alla mozzarella di bufala DOP.