Report, anticipazioni puntata 17 gennaio 2022: le inchieste di stasera in tv

Report, anticipazioni 17 gennaio 2022: le inchieste di stasera

La puntata si aprirà con l’inchiesta dal titolo ‘Vola un’aquila nel cielo’ di Luca Chianca e la collaborazione Alessia Marzi. Claudio Lotito è diventato proprietario della Lazio nel luglio 2004 e in poco tempo ha riportato la squadra al centro della scena, facendole vincere ben 6 coppe. Ma Lotito vuol dire anche Salernitana quando decide, con suo cognato Mezzaroma, di comprarla e portarla in Serie A. Un conflitto di interesse che ha obbligato la Figc a intervenire. E i rapporti di Lotito con la politica? Report cercherà di fare luce sulla vicenda.

E ancora, a seguire l’inchiesta O la borsa o la vita’ di Daniele Autieri con la collaborazione di Federico Marconi. Helbiz ce l’ha fatta ed è la prima compagnia di sharing di monopattini quotata al Nasdaq di New York City. Il sogno di Salvatore Palella, imprenditore siciliano, trasformato in realtà. Ma chi sono i capitani che hanno reso possibile l’impresa, portando in Borsa l’azienda che nei primi nove mesi del 2021 registra una perdita di oltre 50 milioni di dollari a fronte di ricavi per appena 8 milioni?

Per concludere l’inchiesta dal titolo ‘Amazon, venduto è reso’ di Emanuele Bellano con la collaborazione di Greta Orsi. Il gigante dell’e-commerce macina affari sì sul versante della vendita, ma anche su quello della distribuzione e logistica. Il motto resta: il cliente prima di tutto, ma tra il cliente e Amazon ci sono venditori costretti ad accettare le regole. Report, infatti, ha documentato pagamenti sospesi o negati, commissioni calcolate sui costi oltre che sui guadagni dei venditori e meccanismi che strangolano il venditore, che deve accettare accordi capestro.