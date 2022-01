Report, anticipazioni puntata 24 gennaio 2022: i servizi e le inchieste di stasera

Torna l’appuntamento del lunedì con Report, il programma di approfondimento e di inchieste condotto dal giornalista Sigfrido Ranucci.

Report, anticipazioni puntata 24 gennaio 2022: le inchieste di stasera

Stasera spazio a un’inchiesta sulla strage di Bologna, l’approfondimento su un network di radio in lingua cinese diffuso in Europa e un’indagine sul tabagismo. Questi i temi principali della puntata di Report in onda lunedì 24 gennaio in prima serata su Rai 3.

‘Ufficio Bombe’ di Paolo Mondani, con la collaborazione Roberto Persia, è il servizio di apertura della puntata. Quarant’anni fa, 2 agosto 1980: 85 morti e 200 feriti. Già condannati con sentenza definitiva come esecutori i terroristi neri Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini, e Gilberto Cavallini in primo grado oggi, imputato per concorso nella strage con l’accusa di aver procurato l’esplosivo, è l’estremista di destra e killer di ‘ndrangheta Paolo Bellini. Ma la Procura Generale ha individuato quattro nomi, quattro presunti mandanti e finanziatori della strage: al vertice sarebbe stato il capo della loggia P2 Licio Gelli. Report ha intervistato testimoni storici, esponenti dell’eversione nera, collaboratori di giustizia, dirigenti dei servizi segreti dell’epoca, magistrati.

Report, le inchieste di lunedì 24 gennaio 2022

A seguire, Radio Pechino’ di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, con la collaborazione di Evanthia Georganopolou ed Eleonora Zoccai. L’attenzione viene posta su un network di radio in lingua cinese che si sta diffondendo in Europa, rivelando scenari inquietanti. Per finire, ‘Tutto fumo’ di Antonella Cignarale, in collaborazione con il consorzio di giornalisti d’inchiesta OCCRP e i suoi media partner: l’inchiesta è sugli aromi aggiunti nei prodotti di tabacco.