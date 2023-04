Report, anticipazioni puntata 3 aprile 2023: servizi e inchieste di stasera in tv

Ritorna stasera Report su Rai 3, Andiamo a scoprire le anticipazioni di questa puntata, tra inchieste e servizi in prima serata. La data del 3 aprile 2023, sarà un compleanno importante per il programma d’inchiesta giornalistica: con oggi, saranno festeggiati i 25 anni di messa in onda sulla Rai, rendendolo di fatto uno dei programmi più longevi di viale Mazzini. L’esordio televisivo, infatti, risale al 1997. I conduttori che hanno portato il timone della trasmissione, sono stati Milena Gabanelli (1994-2016) e oggi Sigfrido Ranucci.

La puntata del 25esimo anniversario di Report

Come ha commentato Ranucci riguardo stasera, il giornalista ha detto: “Festeggiamo i 25 anni con documenti e video inediti e interviste esclusive. Nella stagione che ha segnato il record di 25 anni di messa in onda, Report riprende la serie con due straordinarie inchieste”. Il programma è il fiore all’occhiello di Sigfrido Ranucci, vicedirettore di RAI Approfondimento e conduttore/curatore dello storico format di Rai 3. Con stasera, infatti, partirà la nuova stagione del programma, prevista come sempre alle 21.10 su RAI 3.

Il primo servizio sarà su “Ombre Nere”, che riguarderà il caso di Alfredo Cospito e il suo 41-bis. Il servizio sarà firmato dal giornalista Giorgio Mottola, con la consulenza di Andrea Palladino e la collaborazione di Norma Ferrara. All’interno del servizio, verranno ricostruiti i 160 giorni di sciopero della fame da parte dell’anarchico, cercando anche di capire le motivazione di questa forte protesta, che potrebbe dare un vantaggio ai boss della mafia. Come spiega lo stesso conduttore: ““Mostreremo una serie di video inediti – anticipa Ranucci – a partire da quello dell’attentato alla Caserma di Fossano che ha determinato la condanna all’ergastolo di Alfredo Cospito, quindi quello di Giuseppe Graviano che racconta come ha concepito il figlio in carcere mentre era sottoposto al regime del 41 bis, infine un video in cui Riina gioca a carte e irride il magistrato Nino Di Matteo”.