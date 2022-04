Report, anticipazioni puntata 4 aprile 2022: le inchieste di stasera

Tutto pronto per una nuova e imperdibile stagione di Report: questa sera, infatti, tornano le grandi inchieste della trasmissione di Rai 3 e l’appuntamento con Sigfrido Ranucci è a partire dalle 21.20, con tanti temi di attualità e nodi da sciogliere.

Matteo Salvini e il patto con Sergey Zhelenznyak

Si parte con l’inchiesta ‘Il contratto’ di Danilo Procaccianti, con la collaborazione di Norma Ferrara. Era il 6 marzo del 2017 quando il leader della lega Matteo Salvini siglava un patto con Sergey Zheleznyak, responsabile esteri di “Russia Unita”, il partito di Putin. Era ed è l’unico caso di accordo scritto siglato da un partito politico italiano con un partito straniero. Nel documento si parla di “partenariato paritario e confidenziale tra la Federazione Russa e la Repubblica Italiana”. A cosa serviva questo patto? È ancora in vigore? Quali sono oggi i rapporti tra gli esponenti leghisti e i sovranisti di Putin? Report, come si legge sul comunicato ufficiale della Rai, ha rincorso i protagonisti di questo “contratto” in cerca di risposte, dal Parlamento sino al confine fra Polonia e Ucraina, dove da settimane vengono accolti i profughi che scappano dalla guerra.

Le inchieste di stasera

E ancora, si prosegue con l’inchiesta ’L’oligarca di Dio” di Giorgio Mottola. Report manderà in onda parti inedite dell’intervista di Giorgio Mottola all’oligarca russo Konstantin Malofeev, uno dei principali sostenitori di Putin e in passato finanziatore di movimenti di ultradestra in Europa, come il partito di Jean Marie Le Pen. Infine, l’inchiesta “Fughe di gas” di Manuele Bonaccorsi: le telecamere della trasmissione hanno seguito il viaggio per l’Italia di James Turitto, della ong americana Clean Air Task Force, che con una termocamera professionale ha indagato la presenza di emissioni di metano negli impianti di produzione, trattamento e stoccaggio di idrocarburi. Report mostrerà in esclusiva le immagini riprese da Turitto.