Report, anticipazioni puntata lunedì 31 gennaio 2022: inchieste e servizi di stasera

Torna, come ogni lunedì che si rispetti, l’appuntamento con le inchieste di Report, il programma di successo di Rai 3 condotto dal giornalista Sigfrido Ranucci a partire dalle 21.20.

Report, anticipazioni 31 gennaio 2022: le inchieste di stasera

La puntata di Report di questa sera, lunedì 31 gennaio, si aprirà con l’inchiesta ‘Operazione scoiattolo’ di Luca Bertazzoni, con la collaborazione di Goffredo De Pascale ed Edoardo Garibaldi. Dopo aver provato a cercare i voti del Parlamento, alla fine Berlusconi ha rinunciato alla sua candidatura: l’inchiesta ripercorre gli ultimi anni di vita del suo quarto Governo, tra crisi politica e caduta con l’avvento dei tecnici a Palazzo Chigi. Per la prima volta parla in esclusiva Noemi Letizia, nota per la sua festa di 18 anni del 2009 a cui partecipò fra lo stupore di tutti anche Berlusconi.

A seguire l’inchiesta ‘Pacco, contropacco, doppio paccotto’ di Giorgio Mottola con la collaborazione di Norma Ferrara. Doveva essere un affare sicuro, ma si è trasformato in uno dei scandali dei Vaticano: stiamo parlando dell’acquisto dei prestigiosi ex magazzini Harrods di Londra, che ha generato finora perdite superiori ai 100 milioni di euro. Con interrogatori inediti e con interviste esclusive ai principali imputati, Report ricostruirà l’intera vicenda.

Infine, l’inchiesta ‘La vigile attesa’ di Manuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale. L’emergenza sembra passata, ma si continua a morire di Covid. I vaccini hanno salvato migliaia di vite, ma bisogna perfezionare le terapie e la trasmissione spiegherà quali sono le cure impiegate per trattare i malati e con quali risultati.