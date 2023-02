Resta con me, la fiction di Rai 1 con Francesco Arca: quando inizia, cast, trama e anticipazioni

Sta per cominciare una nuova Fiction di Rai 1 che avrà come protagonista l‘attore Francesco Arca! La storia ha una trama poliziesca dalle tinte romantiche e i colpi di scena non mancheranno! Arca nelle vesti di eroe protagonista sarà, infatti, pronto a tutto per di riprendersi la propria vita. La nuova fiction di Rai 1 verrà trasmessa in prima serata per un totale di 8 episodi. Ecco qualche piccola anticipazione.

Resta con me, messa in onda e trama

La fiction andrà in onda a partire da domenica 19 febbraio alle 21.25 su Rai 1 e prenderà il posto di un’altra grande storia di successo, ovvero quella di Lolita Lobosco 2. Per quanto riguarda la trama, il protagonista Alessandro Scudieri, interpretato da Francesco Arca, ha una vita che sembra apparentemente perfetta e tranquilla, dove ogni cosa è al suo posto: brillante di lavoro è un vice questore in forza alla Mobile di Napoli, ha una moglie che lo ama, il primo figlio in arrivo, una carriera in ascesa e un’insidiosa banda che è finalmente riuscito a rintracciare. A guastare l’equilibrio di questa idilliaca condizione, il coinvolgimento dell’uomo, insieme alla moglie, in una sparatoria. Sarà il loro matrimonio a pagare il prezzo più alto. È a questo punto che inizia come una seconda vita per il protagonista, il quale si districa nel mondo della notte. Insomma, i colpi di scena e le emozioni non mancheranno e terranno tutti i telespettatori incollati allo schermo.

Le puntate

Ma quante sono le puntate della nuova fiction di Rai 1 Resta con me? In totale gli episodi della fiction sono otto ed hanno una durata di circa 5o minuti ciascuno. Saranno trasmessi due per volta per quattro prime serate e altrettante settimane. Il debutto è previsto per il prossimo 19 febbraio mentre il finale di stagione andrà in onda il 12 marzo. Non ci resta che portare ancora un po’ di pazienza e goderci poi lo spettacolo. L’effetto sorpresa è assicurato!