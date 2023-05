Riccardo De Rinaldis Santorelli, chi è l’attore: età, carriera, film, fidanzata, Vivere non è un gioco da ragazzi, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del talk show condotto dalla bravissima Serena Bortone. A Oggi è un altro giorno sono previsti ospiti inediti, fra questi anche il celebre attore Riccardo De Rinaldis, una giovane star del cinema italiano. Proprio lui è l’attore che interpreta Luca Costa nella fiction “La luce dei tuoi occhi”. Conosciamolo meglio!

Chi è Riccardo De Rinaldis Santorelli: età e carriera

Riccardo De Rinaldis Santorelli è nato a Pavia il 31 marzo del 1999 sotto il segno dell’ariete e ha 24 anni. Si è diplomato al liceo scientifico e in realtà ha iniziato a recitare per gioco. Stava facendo un provino per uno spot pubblicitario, quando è stato notato da un agente. Così ha debuttato nella miniserie “Non mentire” nel 2018. Da piccolo il suo sogno era di fare l’astronauta. Infatti, inizialmente non era convinto di voler intraprendere questa carriera, ma piano piano si è innamorato della vita sul set. Anche se accedervi non è stato facile: ha raccontato di aver “bucato” più di 25 provini. La perseveranza lo premia, però, e nel 2020 ottiene un ruolo in “Doc-nelle tue mani”, nello stesso anno entra anche nel cast di “Don Matteo“, così decolla la sua carriera da attore.

Film famosi e Vivere non è un gioco da ragazzi

Lavorare al fianco di Terence Hill e Nino Frassica lo ha convinto a intraprendere questa strada nel mondo del cinema e della tv. Ha recitato il “Fratelli Caputo” e poi sono arrivati i grandi ruoli che lo hanno reso noto al grande pubblico. Parliamo di due serie: “Luce dei tuoi occhi“, in cui interpreta Luca Costa e poi con il primo ruolo da protagonista nel 2022 in “Vivere non è un gioco da ragazzi”. Non solo, nello stesso anno è approdato anche al cinema con il film “Headshot”. Un’altra sua grande passione è il canto: ha scritto e interpretato numerosi brani, oltre ad aver fatto il provino per X Factor.

Vita privata: fidanzata e Instagram

Riccardo De Rinaldis è molto riservato sulla sua vita privata e non si hanno molte informazioni in merito. Ha dichiarato di voler proteggere la sua privacy in più occasioni. Sappiamo soltanto che è stato fidanzato per un anno, dal 2019 al 2020 con l’attrice Jenny De Nucci, conosciuta sul set di Don Matteo. Pare che abbia avuto anche una storia con la cantante Ariete. Forse rivelerà qualche dettaglio in più oggi a Serena Bortone? Non lo sappiamo, nel frattempo potete seguirlo su Instagram, dove vanta 75,5 mila followers.