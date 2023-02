Riccardo Rossi: chi è, età, carriera, film, chi è la moglie, figli, Alberto Sordi

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi Francesca Chillemi, l’attrice che interpreta Azzurra nella serie tv Che Dio ci aiuti, che si racconterà a cuore aperto. Ma non solo. A vent’anni dalla sua scomparsa, in studio verrà ricordato anche il grande Alberto Sordi e a parlare di lui, attore e regista romano, ci saranno Paola Comin, Giorgio Gobbi, Riccardo Rossi e Dalila Di Lazzaro.

Dagli esordi al debutto dell’attore Riccardo Rossi

Riccardo Rossi è nato a Roma il 24 ottobre del 1962 ed è un noto attore, personaggio televisivo, comico e conduttore. Sappiamo che ha iniziato la sua carriera partecipando al film College del 1984, poi lo abbiamo visto in Mamma Ebe e Grandi magazzini. In televisione, invece, è comparso in molte pubblicità, come quella dei Baci perugina, della Ferrarelle e della compagnia elettrica Enel Energia. Lui, però, è famoso per aver interpretato Mazzocchi nella serie tv di Italia 1 I ragazzi della 3°C.

I suoi successi al teatro (e non solo)

Riccardo Rossi ha partecipato a Non è la Rai, poi ha continuato la carriera cinematografica e ha preso parte a molti film, tra cui SPQR. Ha preso parte anche al programma Nessundorma di Rai 2 come conduttore insieme a Paola Cortellesi e ha condotto i collegamenti esterni a Quelli che il calcio. Per il teatro, invece, ha scritto e interpretato diversi monologhi e fra il 2008 e il 2009 è stato ospite fisso del programma radiofonico Gli Spostati. Lui, tra l’altro, è uno degli autori di Fiorello e ha partecipato come ospite fisso al Fiorello Show in onda su Sky Uno. Nel 2014, invece, ha scritto, interpretato e diretto il suo primo film dal titolo La prima volta (di mia figlia) e nel 2022 ha partecipato alla terza edizione de Il cantante Mascherato.

Chi è la moglie, figli

Ma veniamo alla vita privata. L’attore, a quanto pare, non è sposato e non ha figli. Nel 2015, in un’intervista a Cinematographe.it, ha spiegato: “Mi piacerebbe essere un padre apprensivo, quel giusto, ma come diceva Marcello Bernardi, i genitori devono permettere ai propri figli di prendere il largo nel mare aperto della vita, ma devono essere sempre pronti a diventare il porto sicuro in cui il figlio può tornare tranquillamente in ogni momento, in caso di tempesta”.

Instagram dell’attore Riccardo Rossi

Riccardo Rossi ha un profilo Instagram e con l’account @riccardorossiufficiale vanta oltre 21 mila followers.