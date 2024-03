Riccardo Scamarcio, chi è l’attore: età, moglie, figlia, vita privata

Riccardo Scamarcio, chi è l’amatissimo attore, famoso a livello internazionale, ospite di Verissimo sabato 9 marzo 2024: quanti anni ha, chi è la moglie, la nascita della figlia. Tutto sulla sua vita privata.

Amatissimo attore a livello internazionale, Riccardo Scamarcio è uno degli interpreti italiani della Settima Arte più popolari nel nostro Paese e all’estero. Effettivamente, sono moltissimi i prodotti audiovisivi – e non solo – ai quali ha preso parte. Ma cerchiamo di scoprire di più sulla vita privata del talentuoso artista.

Data la risonanza che la pellicola del 2024, di cui è produttore sceneggiatore e protagonista, Race for Glory: Audi vs. Lancia (film che descrive la rivalità tra le scuderie automobilistiche di rally Audi e Lancia al Campionato del mondo rally 1983), i fan vorrebbero conoscere di più sul privato di Riccardo Scamarcio, che, questo sabato 9 marzo 2024, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Tutti i dettagli al riguardo.

Riccardo Scamarcio chi è? Biografia e carriera

Nato a Trani, in Puglia, il 13 novembre del 1979, Riccardo Dario Scamarcio ha (marzo 2024), 44 anni. Figlio di una pittrice e di un rappresentante di alimenti, il giovane ha esordito come attore nel 2001, all’età di 22 anni nella seconda stagione della miniserie TV di Rai 2 Ama il tuo nemico. A partire da lì, è stata una scalata inarrestabile per il giovane Riccardo che, successo dopo successo, è arrivato ad essere considerato uno degli artisti italiani di cinema più conosciuti anche all’estero.

Effettivamente, indimenticabile per il pubblico è il suo personaggio, tra i tantissimi uomini che ha interpretato, di Stefano Mancini, conosciuto come Step, nella saga (prima letteraria) cinematografica di Federico Moccia: Tre Metri Sopra il Cielo. Tra i lungometraggi più apprezzati e conosciuti vi sono anche: Romanzo Criminale, Mio fratello è figlio unico, Mine Vaganti, To Rome with Love, Pasolini, Io che amo solo te, Dalida, Euforia, Gli Infedeli, La scuola cattolica, L’ombra di Caravaggio, Assassinio a Venezia.

Innumerevoli sono le sue partecipazioni a teatro, in televisione, in videoclip e in cortometraggi. Per non dimenticare i tantissimi premi che ha ricevuto, come le tre candidature ai David di Donatello; Nastri d’argenti; Premio Culturale MuMi per il miglior attore dell’anno (tra gli altri).

Riccardo Scamarcio vita privata: moglie, fidanzata, figlia

Molto riservato per ciò che concerne la sua sfera intima, si sa che Riccardo Scamarcio è stato legato sentimentalmente, dal 2006 al 2018, all’artista Valeria Golino. A partire dal 2019 fino al 2022 e un po’ nel 2023, ha avuto una love story con la manager inglese Angharad Wood, dalla quale ha avuto la sua prima figlia Emily. Dal 2021, nasce una relazione con l’amatissima attrice Benedetta Porcaroli. I due sono stati insieme fino al 2022, per poi riprendere la frequentazione dal 2023.

Riccardo Scamarcio Instagram

Da ciò che si apprende, l’acclamato Scamarcio non possiede un profilo Instagram a causa della sua grande riservatezza.