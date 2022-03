Ricky Gianco: chi è, età, carriera, canzoni famose, chi è la moglie, figli e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi, il cantante e produttore discografico Ricky Gianco.

Chi è Ricky Gianco, padre della musica rock italiana

Ricky Gianco, all’anagrafe Riccardo Sanna, è nato a Lodi il 18 febbraio del 1943 ed è un noto cantante, chitarrista, compositore e produttore discografico italiano. Spesso è stato accreditato come Ricky Sanna ed è considerato uno dei padri della musica rock italiana. O meglio, dall’Enciclopedia del rock è definito come il ‘Pete Seeger’ italiano ed è uno dei precursori della chitarra rock and roll in Italia.

La band con Luigi Tenco e Jannacci

Nel 1958 Gianco è stato chitarrista del trio Pepe, Pietruccio & Lallo, poi diventati famosi con il nome di Dik Dik. L’anno seguente ha inciso il suo primo disco sotto il nome di Ricky Sann: Ciao ti dirò, mentre il suo secondo disco è stato un rock all’italiana, Precipito, inciso anche da Brunetta. Nel 1960 ha collaborato con i Ribelli, poi con i Quelli, precursori della Premiata Forneria Marconi e sempre in quell’anno ha deciso di fondare la propria brand Ricky Sanna e il suo complesso, insieme a Luigi Tenco al sax ed Enzo Jannacci al pianoforte. Con loro due ha pubblicato il singolo Distrattamente. L’anno seguente è entrato a far parte del Clan Celentano, esperienza che lo ha portato poi a una brusca rottura con il ‘Molleggiato’ dopo aver inciso per sé Vedrai che passerà.

Tra le sue canzoni famose ricordiamo: ‘Ciao ti dirò’, con cui ha debuttato a 16 anni, Pugni chiusi portata al successo dai Ribelli, Stai Lontana da me, Pregherò, brani cantanti da Adriano Celentano.

Celentano e il ‘boicottaggio’

Nel Cantagiro del 1962 è accaduta, secondo notizie di stampa, una strana cosa che ha coinvolto Gianco in prima persona. A quanto pare, Celentano indisponibile a esibirsi doveva farsi sostituire e per tale sostituzione era stato designato il cantante lodigiano, che sarebbe stato ostacolato dallo stesso Celentano. Lui, infatti, non avrebbe gradito che venisse eseguita, in sua vece, la hit del momento: Stai lontana da me. Prima dell’esibizione, un inganno sarebbe stato ordito dal gruppo che all’epoca supportava Celentano per far sì che Claudio Villa, Teddy Reno e Luciano Tajoli rinchiudessero Gianco in camerino. L’obiettivo? Boicottare la sua presenza sul palco.

I successi e le canzoni famose

Gianco non si è certo fermato, ha collezionato un successo dopo l’altro e ha composto tantissime canzoni, fra cui Pugni chiusi. Ma non solo. Ha tradotto testi inglesi e ha mostrato sempre interesse per la produzione dei Beatles. Sono sicuramente degni di nota i brani scritti con Gian Pieretti, che hanno fatto la storia della musica. Negli anni ’70 ha portato avanti diversi progetti, ma ha iniziato a dedicarsi anche all’attività di discografico. Nel 1973 ha fondato la Intigo, poi l’Ultima spiaggia.

Il teatro e la radio

Nel 2004 ha calcato il palcoscenico di un teatro in uno spettacolo scritto a quattro mano con Alberto Tonti, in cui ha raccontato i primi dieci anni di vita della musica rock, dal 1954 al 1964, fino all’esplosione del fenomeno Beatles, che Gianco ha avuto modo di conoscere durante la sua permanenza in Inghilterra. Musica, teatro e radio: dal 2007, infatti, è alla conduzione della trasmissione Tuttifrutti su Radio 24. E nel 2014 ha ricevuto la Targa alla Carriera Musica da Bere.

Chi è la moglie, figli e vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, ha sempre tenuto lontano dai riflettori la sua sfera sentimentale. Pare, però, sia sposato da tempo con una donna che si chiama Gabriella, sua compagna di vita.