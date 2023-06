Ricky Gianco, chi è la moglie Gabriella: vita privata e figli

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Patrizia Rossetti, anche il cantautore e produttore discografico Ricky Gianco, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore per la moglie Gabriella, da sempre al suo fianco.

La storia tra Ricky Gianco e sua moglie Gabriella

Ricky Gianco, all’anagrafe Riccardo Sanna, con la sua musica e con le sue canzoni ha fatto la storia. Lui, tra l’altro, è considerato uno dei padri della musica rock italiana. O meglio, dall’Enciclopedia del rock è definito come il ‘Pete Seeger’ italiano ed è uno dei precursori della chitarra rock and roll in Italia. Tra le sue canzoni famose ricordiamo: ‘Ciao ti dirò’, con cui ha debuttato a 16 anni, Pugni chiusi portata al successo dai Ribelli, Stai Lontana da me, Pregherò, brani cantanti da Adriano Celentano. Non solo musica, però, nella sua vita: accanto all’artista, da anni, c’è Gabriella.

La carriera di Ricky Gianco è conosciutissima, oggi se ne parlerà anche ai microfoni di Rai 1, ma della sua sfera privata e sentimentale si sa davvero poco. Sappiamo che è sposato da anni con Gabriella, una donna lontana dal mondo dei riflettori e dello spettacolo. Nulla, però, sui loro figli. Come ha spiegato qualche tempo fa l’artista sulle pagine del quotidiano La Repubblica, lui e la moglie vivono a Milano, una città che amano. Ma non abbiamo altre informazioni: si lascerà andare e si sbotterà un po’ di più nel salotto di Serena Bortone? Si sentirà in famiglia e, quindi, svelerà particolari inediti sulla sua sfera intima?

Tutti i successi di Ricky Gianco

Gianco, nel corso della sua carriera, non si è certo mai fermato, ha collezionato un successo dopo l’altro e ha composto tantissime canzoni, fra cui Pugni chiusi. Ma non solo. Ha tradotto testi inglesi e ha mostrato sempre interesse per la produzione dei Beatles. Sono sicuramente degni di nota i brani scritti con Gian Pieretti, che hanno fatto la storia della musica. Negli anni ’70 ha portato avanti diversi progetti, ma ha iniziato a dedicarsi anche all’attività di discografico. Nel 1973 ha fondato la Intigo, poi l’Ultima spiaggia. E ancora, nel 2004 ha calcato il palcoscenico di un teatro in uno spettacolo scritto a quattro mano con Alberto Tonti, in cui ha raccontato i primi dieci anni di vita della musica rock, dal 1954 al 1964, fino all’esplosione del fenomeno Beatles, che Gianco ha avuto modo di conoscere durante la sua permanenza in Inghilterra. Musica, teatro e radio: dal 2007, infatti, è alla conduzione della trasmissione Tuttifrutti su Radio 24. E nel 2014 ha ricevuto la Targa alla Carriera Musica da Bere.