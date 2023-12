Ricordate Alessandra Mastronardi dei I Cesaroni? Beccata a Firenze con l’uomo della sua vita | FOTO

Alessandra Mastronardi passa un Natale romantico a Firenze con il proprio marito: le incantevoli foto dell’attrice in vacanza.

Nel periodo delle festività natalizie, Firenze ha attirato numerosi turisti, tra cui l’amatissima attrice Alessandra Mastronardi, nota al grande pubblico per i suoi ruoli nelle serie televisive de “I Cesaroni” e de “L’Allieva”. Insieme al marito Gianpaolo Sannino, con il quale si è recentemente sposata presso l’isola di Capri lo scorso luglio, la coppia ha trascorso giorni romantici nella bellissima città toscana.

Alessandra Mastronardi de I Cesaroni festeggia il Natale a Firenze

Le vie affollate dai turisti di Firenze hanno visto la coppia protagonista di momenti di relax e dolcissimi attimi di complicità. Tra le tappe più iconiche, i due sposini si sono presentati sotto il Duomo di Firenze, che è diventato lo sfondo perfetto per alcuni selfie pubblicati sul profilo Instagram dell’attrice napoletana. La Cattedrale di Santa Maria del Fiore, con la sua imponente presenza, ha fornito lo scenario ideale per catturare l’amore tra i due neo-sposi con una bella fotografia.

Le ambizioni di Alessandra Mastronardi per l’anno nuovo

Alessandra Mastronardi, celebre per il suo ruolo da protagonista in “L’Allieva”, ha dichiarato di guardare al futuro con grande entusiasmo, lasciandosi alle spalle ruoli precedenti come quelli ne “I Cesaroni”, che peraltro ha ammesso di non voler più ricoprire in ipotetici futuri sequel televisivi. La sua carriera continua con impegno e passione, come dimostra il suo coinvolgimento in una nuova serie internazionale in streaming su Paramount+ intitolata “One Trillion Dollars”. In questa produzione, l’attrice interpreta il ruolo di un’esperta di informatica coinvolta in trame avvincenti di finanza e mistero.

La storia d’amore di Alessandra Mastronardi con il marito

La storia d’amore tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino è un percorso che ha avuto alti e bassi nel corso degli anni della loro relazione. Dopo una breve separazione, l’attrice e il noto dentista si sono ritrovati due anni fa, culminando nel loro matrimonio estivo nell’isola caprese. La coppia ha celebrato le festività natalizie immergendosi nell’atmosfera magica di Firenze, concludendo peraltro la loro visita con un romantico aperitivo al Caffè dell’Oro, affacciato sull’incantevole Lungarno degli Acciaiuoli.

I progetti televisivi dell’attrice italiana

La Mastronardi ha entusiasmato il pubblico con la sua versatilità e talento, conquistando il cuore degli spettatori italiani. La sua partecipazione a “One Trillion Dollars” promette di essere un ulteriore successo nella sua carriera già brillante, confermando la sua presenza come una delle attrici più amate e rispettate del panorama televisivo italiano.