Ricordate il famoso dj Gigi D’Agostino? È tornato sui social dopo la malattia: ecco come sta oggi (Foto)

Ricordate il famoso dj Gigi D’Agostino, ecco le sue condizioni di salute. Ha fatto il giro del web strappando solidarietà praticamente da ogni dove lo scatto di Gigi D’Agostino provato dalla malattia. Non più dischi e musica, niente fan in delirio. Solo il coraggio di un uomo impegnato in una durissima battaglia contro un male che non gli dà tregua. Per questo la foto postata ieri dalla sua pagina Facebook ufficiale ha commosso tutti.

Come sta Gigi D’Agostino

«Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo», aveva detto il Dj nel dicembre scorso. «È un dolore costante…non mi dà pace…

La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo….Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi…Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore..Tanto Amore…Gigi».

Gigi D’Agostino e la malattia: la foto che ha commosso il web

Ieri dunque l’aggiornamento ai suoi tantissimi fan. Oltre tre milioni solo quelli su Facebook dove ha voluto condividere la foto per aggiornare tutti circa le sue condizioni di salute. «Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza…Un abbraccio di cose belle a tutti voi…Grazie per i vostri pensieri…Tanto Amore..Gigi…». Poche parole che denotano tanta sofferenza anche perché l’immagine lascia davvero pochi dubbi. Un Gigi D’Agostino provato, appoggiato a un deambulatore, nulla a che vedere all’immagine che tutti noi eravamo abituati a vedere.

Chi è Gigi D’Agostino: la carriera e le ultime apparizioni

Gigi D’Agostino, noto anche come Gigi Dag, è lo pseudonimo di Luigino Celestino Di Agostino (Torino, 17 dicembre 1967), è un dj, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano. Autore principalmente di musica dance , ha etichettato parte della sua produzione come “Lento violento” e altra come “Mediterranean progressive” , stile in cui verranno riconosciuti altri musicisti della scena Italo dance a cavallo fra gli anni novanta e duemila. Le ultime apparizioni risalgono al 2020. Il 28 maggio di quell’anno viene presentato il nuovo singolo Hollywood in collaborazione con il DJ e produttore Italiano LA Vision su etichetta Time Records. A dicembre scorso invece l’annuncio della malattia.