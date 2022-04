Rihanna e Asap Rocky non sono più una coppia: lui l’ha tradita con una designer di scarpe

Rihanna e Asap Rocky, è finita la storia d’amore tra i due? La coppia considerata perfetta da tutti e amata dal web, in realtà non sembrerebbe avere tutta questa perfezione. A pochi giorni dal parto lui l’avrebbe tradita con una designer di scarpe che, tra l’altro, creava calzature anche per Rihanna.

Il probabile tradimento di Asap

La notizia è scoppiata da un po’ di ore grazie a Louis Via Roma, un noto influencer di moda. L’indiscrezione scoppiata sul web sta facendo schizzare il nome di Asap Rocky in tendenza su Twitter. Così anche tutti i commenti dei fan indignati.

Non dimentichiamoci che Rihanna sta aspettando un figlio dal rapper e i due si sarebbe dovuti anche sposare.

A scoprirli Rihanna

A scoprire il tradimento sarebbe stata proprio la povera Rihanna. La cantante li avrebbe colti sul fatto e lasciando immediatamente Asap.

Ancora però nessuna notizia ufficiale.

Chi sarebbe l’amante di Asap Rocky?

Secondo alcune notizie che circolano sul web, l’amante del cantante con cui Rihanna l’avrebbe scoperto, è la designer di scarpe Anima Muaddi. Su Instagram conta più di un milione di follower. Seguita da cantanti del calibro di Drake e Beyoncé è una vera star delle scarpe.

I fan si sono però ulteriormente insospettiti perché poche ore fa la designer Anima avrebbe postato una storia con la foto di Rihanna che indossa le sue scarpe.