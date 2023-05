Rino Gaetano, chi è la compagna Amelia Conte: età, oggi, vita privata, figli

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili e a Marisa Laurito, anche Alessandro Gaetano che sarà in studio per ricordare lo zio Rino. Ma ecco tutto quello che sappiamo sulla vita privata del cantautore e su quella donna, Amelia, che avrebbe dovuto sposare.

Cosa sappiamo su Amelia Conte, la compagna di Rino Gaetano

Amelia Conte. È lei la donna che era riuscita a conquistare il cuore del grande cantautore Rino Gaetano. I due si sarebbero dovuti sposare, però il destino ha giocato una delle carte più brutte di sempre e l’uomo ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Amelia è stata al suo fianco sempre, i due avevano deciso di mettere in piedi una famiglia, ma il 2 giugno del 1981 le loro vite sono state travolte. E nulla è stato più come prima.

L’incontro, il matrimonio e il terribile incidente del cantautore

Amelia e Rino si sono conosciuti giovanissimi, a una festa di compleanno di 18 anni. Lei era piccola, ancora studentessa e i due per un periodo sono stati amici. Poi si sono fidanzati e non si sono mai più lasciati. Fino a quel terribile giorno dell’incidente. La donna, che ha sempre preferito tenersi lontana dal mondo dei riflettori, in poche interviste rilasciate alla stampa in quel periodo ha raccontato di aver fatto un sogno premonitore: un incidente, una macchina, una bara. E così, purtroppo, è stato perché Rino Gaetano ha perso la vita in un terribile incidente stradale, all’apice della sua carriera.

Di Amelia, invece, non abbiamo tante informazioni: nulla sulla sua vita privata e nulla sul suo lavoro di oggi. Lei, però, è stata il grande amore del cantautore.