Rischiatutto 70, chi saranno gli ospiti delle prime due puntante? Grande ritorno dopo anni di assenza

Nasce come un remake del programma di intrattenimento condotto da Mike Buongiorno, Rischiatutto 70 in onda su Rai 1 in prima serata è presentato da Carlo Conti e vuole essere una festa in occasione dei 70 anni della Rai.

I prossimi appuntamenti con il programma che ha registrato un grande consenso di pubblico, sono previsti per sabato 2 marzo e sabato 9 marzo. Il format di questa rivisitazione del gioco originariamente realizzato grazie alla collaborazione di Mike Buongiorno e Paolo Limiti, vede di fronte non tre giocatori singoli, ma tre coppie di giocatori formate da 6 personaggi famosi della Rai.

Campioni in carica: Piero Chiambretti e Nino Frassica

Non resta che andare a scoprire quali volti noti si sfideranno nelle prossime due puntate. Assodato che i campioni in carica sono Piero Chiambretti e Nino Frassica che hanno avuto la meglio, nel primo appuntamento del 3 gennaio scorso contro Mara Venier e Alberto Matano, Loretta Goggi e Luca Argentero. Una puntata evento che è stata aperta da Pippo Baudo in collegamento e ha avuto come ospiti Renato Zero e Massimo Ranieri.

Argomenti dei quiz

Gli sfidanti sono stati fatti accomodare nelle storiche cabine dalle quali hanno risposto ai quiz del presentatore fino ad arrivare alla domanda finale che ha assegnato la vittoria. Gli argomenti sono: varietà, sceneggiati e fiction e comicità. Tutte trasmissioni che si sono susseguite sugli schermi Rai in questi 70 anni di attività. Domande grazie alle quali ad aggiudicarsi la vittoria sono stati Chiambretti e Frassica.

Chi saranno gli sfidanti nelle prossime due puntate del 2 e 9 marzo

E sabato 2 marzo Nino Frassica e Piero Chiambretti torneranno in pista contro altre due coppie di volti noti. Si tratta di Alessia Marcuzzi e Christian De Sica da una parte e d Carlo Verdone e Claudia Gerini dall’altra. Sabato 9 marzo invece a sfidare quelli che risulteranno i vincitori dell’appuntamento di sabato 2 marzo saranno le coppie formate da Massimo Lopez e Tullio Solenghi e Milly Carlucci e Flavio Insinna.

Anche nei prossimi appuntamenti sono annunciati ospiti d’eccezione

E a corollario di due puntante che si annunciano avvincenti ci saranno, anche in questa occasione, ospiti d’eccezione. Il 2 marzo sarà la volta dei Ricchi e Poveri, mentre nell’appuntamento seguente il sipario si leverà su due personaggi che hanno fatto la storia non solo della Rai, ma anche della musica italiana: Patty Pravo e Rita Pavone.