Risultati FantaSanremo, punteggi prima serata: tutti i bonus (e i malus), chi ha vinto

Sanremo non è solo la competizione tra i cantanti in gara. Da qualche anno infatti a tenere compagnia ai telespettatori c’è anche il FantaSanremo, trasposizione canora del celebre Fantacalcio. In questi minuti tutti attendono i risultati della prima serata: ecco chi ha vinto.

Tutti collegati con l’app del FantaSanremo – grande novità di quest’anno considerando che fino al 2023 si giovava esclusivamente dal sito web – in attesa dei primi risultati dopo la serata inaugurale del Festival. Bonus e malus, come nel Fantacalcio: non ci sono però gol, rigori sbagliati, ammonizioni o espulsioni, bensì una serie di gesti (ma incidono anche abbigliamento e orario di esibizione tanto per fare altri due esempi) con i quali valutare i cantanti in gara. Cinque gli artisti, tra cui un capitano, che si potevano inserire nelle proprie squadre, comprati a suon di “Baudi”, l’equivalente dei fantamilioni, ovvero la moneta virtuale del gioco.

LiveBlog, ricarica la pagina per aggiornare

FantaSanremo: i risultati dopo la prima serata

Le squadre, fino a ieri, potevano essere iscritte a tutta una serie di leghe, create ad esempio da pagine Instagram famose oppure quelle tra amici. In base ai punti ottenuti dai propri beniamini, proprio come al fantacalcio, viene stilata la classifica che viene aggiornata poi di volta in volta al termine delle puntate.

Oggi, mercoledì 7 febbraio 2024, si attendono i risultati della prima serata di Sanremo. Chi avrà fatto il boom di punti? Chi invece, beccandosi i malus sulla base del regolamento, avrà fatto perdere punti alle squadre? Nel corso della mattinata verranno resi noti tutti i punteggi che saranno caricati in automatico sulla vostra app (e di conseguenza potrete vedere come siete andati nelle leghe a cui partecipate).

Tutti i bonus e i malus al FantaSanremo: classifica, ultimo Sangiovanni, trionfa Dargen

In questa sezione pubblicheremo, non appena disponibili, tutti i punteggi della prima giornata.