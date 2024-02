Risultati FantaSanremo, punti aggiornati dopo la seconda serata: chi ha vinto, classifica Super Lega

Prosegue di pari passo con Sanremo la versione “Fanta” del Festival, molto sentita anche dagli stessi cantanti in gara. Anche ieri sera sono stati tanti i bonus e i malus assegnati. Vediamo chi ha vinto.

Siamo giunti alla terza serata di Sanremo 2024 ed è tempo dei primi bilanci anche per il FantaSanremo. Chiaramente, considerando che ieri non si sono esibiti tutti i cantanti in gara, la classifica aggiornata è da considerarsi soltanto provvisoria anche se comunque chi non ha cantato ha avuto comunque la possibilità di racimolare qualche punto vestendo i panni da presentatore. Ad ogni modo ricapitoliamo cosa è successo sul palco dell’Ariston e la classifica aggiornata del FantaSanremo.

FantaSanremo, i punti assegnati ieri sera: Dargen guida la classifica

Ma come stanno andando i cantanti? Primo in classifica è Dargen D’Amico che in due serate ha messo insieme la bellezza di 210 punti. Una vera e propria fortuna per chi lo ha comprato. Molto bene anche Loredana Berté, vera rivelazione di quest’anno, che si conferma tra le migliori non solo nella gara ufficiale (prima nella serata inaugurale, quarta ieri nelle graduatorie provvisorie di puntata) ma anche dunque al FantaSanremo.

Segue poi a stretto giro Big Mama, sul gradino più basso del podio, quindi Emma, che al momento occupa la quarta posizione. Scorrendo in fondo alla classifica troviamo Alessandra Amoroso, che però ieri non ha cantato e avrà la possibilità di rifarsi stasera, Sangiovanni (un po’ a sorpresa secondo noi), e Irama che però è stato tra i più votati dal pubblico.

Classifica aggiornata FantaSanremo 2024

Questa la classifica aggiornata a oggi giovedì 8 febbraio 2024:

Dargen D’Amico 210 Berté 145 Big Mama 123 Emma 120 Mahmood 118 Renga e Nek 105 Annalisa 100 Il Volo 100 Negramaro 100 Alfa 98 Il Tre 98 Bnkr44 95 La Sad 95 The Kolors 95 Mr Rain 93 Diodato 90 Fred De Palma 90 Geolier 85 Rose Villain 75 Santi Francesi 75 Clara 70 Gazzelle 70 Ricchi e Poveri 70 Ghali 65 Maninni 65 Angelina Mango 55 Fiorella Mannoia 55 Irama 50 Sangiovanni 45 Alessandra Amoroso 35

La classifica della Super Lega aggiornata

Diamo uno sguardo ora alle prime posizioni della Super Lega, che si può vedere nell’apposita sezione dell’applicazione. Al primo posto troviamo un team (Pampling) che ha toccato quota 482,67 punti, seguito a strettissimo giro da SanCremo, la pagina di Taffo, a 479,31 punti. Sapore di Male, altra nota pagina satirica social, è terza a 477,8 punti.