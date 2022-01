Rita Barbanera, chi era la moglie di Tony Sperandeo: il suicidio, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Tony Sperandeo, che nel 2001 ha dovuto fare i conti con una terribile notizia: la moglie Rita ha deciso di suicidarsi, di mettere la parola fine alla sua vita.

Rita Barbanera, chi era la moglie di Tony Sperandeo e il suicidio

Tony Sperandeo, prima di conoscere la sua attuale compagna Barbara Bacci, era sposato con Rita Barbanera, madre dei suoi due figli, Toni Junior e Priscilla. La donna, però, a soli 32 anni, nel 2001, ha deciso di mettere la parola fine alla sua vita e si è suicidata: si è gettata dal balcone del suo appartamento di Palermo, lasciando nello sgomento e nello sconforto tutti. La donna è morta in ospedale dopo tre ore di coma e la terribile tragedia è avvenuta poche settimane dopo la conquista del David di Donatello per il marito. Ma Tony Sperandeo non ha potuto festeggiare perché ha dovuto fare i conti con una triste verità.

Chi è l’attuale compagna di Tony Sperandeo?

L’attore, dopo tante sofferenze, ha ritrovato la serenità e l’amore in Barbara Bacci, anche lei attrice. Barbara e Tony, all’anagrafe Gaetano, si sono incontrati e conosciuti sul set del film ‘Il ragazzo della Giudecca’, nel 2015 e da quel momento non si sono più lasciati.