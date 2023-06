Rita Dalla Chiesa contro Luciana Littizzetto a Mediaset: ‘Deve ricordarsi delle battute su Berlusconi’

Continua lo scontro tra Rita Dalla Chiesa, attuale parlamentare di Forza Italia, e Luciana Littizzetto. A innescare nuovi dissapori tra i due volti televisivi, il passaggio dell’attrice comica a Mediaset: infatti, la “Lucianina” sarà la nuova giurata di Tu sì que vales. Una soluzione che ha sorpreso tutto il mondo dello spettacolo e soprattutto i telespettatori, considerato come la stessa attrice aveva pesantemente attaccato Silvio Berlusconi quando l’ex Premier era in vita.

Rita Dalla Chiesa attacca Luciana Littizzetto

La parlamentare, che oggi siede nel gruppo di Forza Italia, nuovamente fa uscire una nota pubblica di sdegno verso questo passaggio all’interno dell’emittente televisiva di Cologno Monzese. Se l’attrice torinese aveva trovato la nascita artistica su Rai 3 all’inizio degli Anni ’90, raggiungerà la celebrità e il grande pubblico proprio su Mediaset, grazie all’esperienza di “Mai Dire” e la Gialappa’s Band.

Una riconoscenza forse mai mantenuta dal 2000 a oggi, considerato come la stessa attrice comica abbia attaccato più volte pesantemente la figura di Silvio Berlusconi dalle frequenze della RAI. Non ultime le battute in studio a Che tempo che fa, dove dal tavolo di Fabio Fazio poneva gravi allusione all’azione etica e politica dell’ex Premier. Ecco perchè, come denota la Dalla Chiesa, accettare un contratto di Mediaset risulta “incoerente” da parte dell’artista torinese al giorno d’oggi.

Attacca Berlusconi ma lavoro per lui

Nel lavoro, non si dovrebbe mai sputare nel piatto dove si mangia. Una lezione che, forse con garbo più gentile, Rita Dalla Chiesa ha provato a ricordare a Luciana Littizzetto. Perché se nelle sue gag attacca pesantemente la persona di Berlusconi, da oggi è al libro paga della sua stessa società per avere un ruolo di prim’ordine in uno dei programmi cardine di Canale 5: Tu sì que vales insieme a Maria De Filippi e Jerry Scotti, persone storicamente vicine – per professione – all’ex Premier italiano.

L’attacco su Twitter di Rita Dalla Chiesa

Come ex volto di Mediaset, Rita Dalla Chiesa ha voluto commentare il presunto passaggio della Littizzetto a Mediaset. Lo ha fatto non solo per una denotazione politica, visto che è parlamentare, ma anche perché gli studi di Cologno Monzese sono stati la sua casa dal 1987 al 2021. Anni in cui la conduttrice di Casoria si è ritagliata importanti pagine di storia della televisione, guidando programmi come Forum.

Lungo lo sfogo dell’ex conduttrice, oggi politica dentro l’Aula di Montecitorio: “Non giudico, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Felice che approdi a Mediaset. Sarà importante però la coerenza che dimostrerà, ricordandosi di tutte le battute che hanno fatto in questi anni sul presidente Silvio Berlusconi. Se la notizia fosse vera, infatti, andrebbe a lavorare a casa sua…”. Frasi che non lasciano alla fantasia interpretazioni, mostrando come una parte di Mediaset storce il naso davanti il nuovo ingresso nell’emittente televisiva.