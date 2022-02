Rita Marcotulli a Sanremo 2022 con Yuman: chi è la musicista, età, carriera, marito, concerti e Instagram

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Questa sera, venerdì 4 febbraio, ci sarà la serata dedicata alle cover e sul palco dell’Ariston insieme a Yuman, che gareggia, salirà Rita Marcotulli. Insieme si esibiranno sulle note di My way di Frank Sinatra.

Rita Marcotulli, chi è la musicista: età, carriera

Rita Marcotulli è nata a Roma il 10 marzo del 1959 ed è una nota compositrice e pianista italiana di musica jazz. Ha cominciato a suonare professionalmente all’interno di piccoli gruppi negli anni ’70, poi ha iniziato a collaborare con artisti internazionali come Chet Baker, Peter Erskine, Joe Lovano, Noa, Norma Winstone, Bobby Solo e tanti altri. Ha collaborato anche con Ambrogio Sparagna, Pino Daniele e recentemente ha partecipato alla realizzazione del film Basilicata coast to coast, per il quale si è occupata della colonna sonora. Ora ritorna a Sanremo dopo la partecipazione nel 2018 con il batterista Roberto Gatto, ospite di Max Gazzé, e affiancherà il giovane Yuman.

Instagram

Con l’account Instagram @rita.marcotulli vanta oltre 1.000 followers.