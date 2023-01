Ritanna Armeni: chi è, età, carriera, ultimo libro, Il Secondo Piano, marito

Ritanna Armeni è una giornalista che vanta diverse collaborazioni e partecipazioni a telegiornali e radiogiornali Rai, ma è stata anche portavoce del segretario di Rifondazione Comunista, poi Presidente della Camera dei deputati fausto Berinotti. Andiamo a conoscere più da vicino la Armeni, vediamo cosa si sa della sua formazione professionale, ma anche della sua vita privata…

Chi è Ritanna Armeni?

È nata a Brindisi il 12 luglio del 1947. Sposata con un medico, Sergio Rovetta, ha una figlia, la filologa romanza Marta Rovetta, e due nipoti. Il primo amore della giornalista è stato, però il suo professore di filosofia. “Lui non si dichiarò prima che io finissi il liceo. Io neanche me ne ero accorta. Poi la cosa scoppiò. Ma avevo una tale voglia di andarmene che il grande amore mi bloccò. Gli dissi: ‘Noi ci amiamo ma io me ne vado a Roma’. E poi a Roma trovai altri amori” Lo ha raccontato la stessa Ritanna Armeni in un’intervista. Ma la giornalista è sposata da oltre 34 anni con Sergio Rovetta.

la carriera

Nel 1976 è diventata giornalista professionista e redattrice di Noi donne, ha poi collaborato con la nascita del quotidiano Il Manifesto. Ha scritto per Il Mondo e preso parte a telegiornali e radiogiornali Rai. All’Unità è stata per ben 8 anni dal 1990 al 1998. Ha continuato la sua esperienza professionale con il Corriere della Sera Magazine e, a seguire come editorialista di Liberazione. Per ben 4 anni ha condotto insieme a Giuliano Ferrara Otto e mezzo su La7. Attualmente collabora con il Riformista e RED Tv e la rivista Rocca.

Il suo ultimo romanzo ‘Il secondo piano’

È autrice di diversi romanzi, l’ultimo è Il secondo piano, in libreria dal 10 gennaio. Un’opera che narra la storia del piccolo convento francescano di periferia nel quale le suore durante l’occupazione nazista di Roma hanno nascosto e salvato migliaia di ebrei. Una storia di amore, carità e accoglienza che secondo Ritanna Armeni ‘andava raccontata’.

Instagram

Ha un profilo Instagram armeniritanna sul quale non è molto attiva, mentre pubblica molti post su Facebook dove conta numerosi folloer, oltre 15mila.