Rkomi a Rock in Roma: ultima sera, info concerto, orario, scaletta

Ultimo concerto oggi 30 Luglio 2022 a Rock in Roma. A chiudere il cerchio non poteva che essere un cantante fortissimo della scena italiana: Rkomi. Tutto pronto e i fan sono già in fila da ore, vediamo tutte le informazioni utili.

Rkomi: info concerto

Come sempre, il concerto si terrà all’Ippodromo delle Cappannelle alle 21:45. (Via Appia Nuova, 1245). Il concerto durerà circa due ore. Di seguito, le info utili per arrivare nel luogo:

Auto . Dal centro, è possibile prendere l’uscita 23 del GRA (Appio San Giovanni), direzione Roma

Treno . Si può utilizzare il servizio FL4 da Roma Termini. La fermata è Capannelle, a 600 metri.

Autobus . La destinazione è a 100 metri, è ""Capannelle – Appia nuova".

Metro. Bisogna prendere la linea A, scendere a Cinecittà e prendere l'autobus 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova. Altrimenti, scendere a Colli Albani e poi continuare sul bus 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova.

La scaletta

Ancora non è arrivata la scaletta ufficiale ma potrebbe essere questa: