Robert Pattinson a Verissimo: chi è, età, carriera, film, Twilight, altezza, Batman, chi è la fidanzata, Instagram

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Ospite di Silvia Toffanin, pronta ad accoglierlo in studio, anche l’attore inglese Robert Pattinson, che è diventato famoso come vampiro Edward Cullen in Twilight e ora protagonista di The Batman, film che debutterà al cinema dal prossimo 3 marzo.

Chi è Robert Pattinson, protagonista di Batman: età, carriera e film dell’attore

Robert Pattinson è nato a Londra il 13 maggio del 1986 ed è un noto attore britannico. Ha iniziato la sua carriera al cinema interpretando Cedric Diggory nel film Harry Potter e il calice di fuoco, poi nel 2008 è stato scelto per interpretare il vampiro Edward Cullen nella saga Twilight, film che hanno guadagnato un totale di oltre 3,3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ha recitato anche in Rembeber Me, Come l’acqua per gli elefanti, Cosmopolis, Maps to the Stars e ora debutterà al cinema con The Batman, diretto da Matt Reeves.

Chi è la fidanzata: vita privata e figli

Nel 2009 l’attore ha iniziato una relazione con la sua co-protagonista di The Twilight Saga, Kristen Steward, poi hanno deciso di lasciarsi a maggio del 2013. Un anno dopo Pattinson ha iniziato a frequentare la cantante FKA Twigs, ma i due si sono separati nel 2017. Ora, dal 2018, è legato sentimentalmente all’attrice e modella Suki Waterhouse.

Curiosità, famiglia e sorelle

Robert Pattinson è nato a Londra, figlio di Claire e Richard, rispettivamente dirigente per un’agenzia di modelli e importatore d’auto d’epoca. Ha frequentato la Harrodian Private School a Londra, sa suonare il pianoforte e la chitarra e ha due sorelle, Victoria ed Elizabeth.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @robertpattinsonofficial vanta 739 mila followers.