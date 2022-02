Roberta Capua: chi è, età, carriera, Miss Italia, chi è la mamma, marito, ex fidanzati, figli, Instagram

Torna, come ogni weekend, l’appuntamento fisso con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Oggi si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e carriera, Roberta Capua. Ma conosciamola meglio!

Roberta Capua: chi è, età, carriera

Roberta Capua è nata a Napoli il 5 dicembre del 1968 ed è una nota conduttrice televisiva ed ex modella, eletta Miss Italia nel 1986. Roberta Capua ha iniziato prima una carriera come indossatrice, poi dagli anni ’90 ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della televisione arrivando a contenitori Rai della mattina come In famiglia e Unomattina. Dal 2004, invece, è tornata a Mediaset e ha condotto programmi come Tutti pazzi per i reality e la prima serata di Sei un mito. Tra l’altro, è la vincitrice della prima edizione del famoso programma Celebrity MasterChef Italia 2017. Recentemente, durante la settimana di Sanremo, l’abbiamo vista alla conduzione del Prima Festival con Paola Di Benedetto e Ciro Priello dei The Jackal.

Chi è il marito di Roberta Capua: vita privata, figli

Roberta Capua è la figlia di Marisa Jossa, che ha vinto il titolo di Miss Italia nel 1959. Ma non solo. E’ anche la cugina della nota virologa Ilaria Capua. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dal 2003 al 2005 è stata legata sentimentalmente al nuotatore Massimiliano Rosolino, poi è stata sposata con il direttore artistico di Mediaset, Giorgio Restelli. Nel 2011, invece, è convolata a nozze con un imprenditore bolognese, Stefano Cassoli e dalla loro unione è nato nel 2008 il figlio Leonardo.

Instagram

Con l’account Instagram @robertacapuaofficial vanta oltre 58 mila followers.