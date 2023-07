Roberta Capua fuori dai palinsesti Rai: “Nessuna polemica, spero in delle novità”

La sua presenza sul primo canale della tv di Stato era data per scontata, poi l’uscita dei palinsesti – avvenuta lo scorso 7 luglio – ha letteralmente rimescolato tutte le carte in tavola. Il riferimento è all’ex Miss Italia Roberta Capua, risultata fuori dai palinsesti Rai. In merito ai fatti, non c’è nessuna polemica da parte della donna ma cosa sarà accaduto?

Roberta Capua assente dai palinsesti Rai

A raccontare i dettagli della vicenda a TvBlog è la stessa donna che dichiara: “Si, è vero, era stato fatto il mio nome e ho anche incontrato il direttore dell’intrattenimento Daytime Angelo Mellone, che non conoscevo. Ma poi è stata fatta una scelta diversa”. La Rai ha, infatti, puntato su un altro volto noto del piccolo schermo: Caterina Balivo che torna dunque nell’azienda di Viale Mazzino con un programma tutto suo, denominato La vita buona. La decisione non sembra aver turbato Roberta Capua che non ha infatti dato adito a polemiche, dicendosi anzi serena e rispettando la decisione aziendale: “La polemica non c’è. Erano stati fatti tanti nomi, alla fine la scelta è ricaduta su Caterina”.

Il cambio di conduzione in Estate in diretta

Ora, si pensava che il fatto che la donna avesse lasciato il posto a Nunzia De Girolamo in Estate in diretta era perché fosse pronta a lanciarsi in una nuova avventura in autunno. Anche in questo caso e sempre senza polemiche, Roberta Capua spiega come la decisione non sia dipesa da lei: “Per due estati mi sono sacrificata ed è stato abbastanza complicato gestire tutto. La terza mi sembrava troppo. Ho preferito dare priorità alla mia famiglia”. Se è vero che la Capua è fuori dai palinsesti di casa Rai almeno fino a dicembre 2023, la presenza che possano presto presentarsi delle novità è fortemente auspicabile, come lei stessa afferma: “Vediamo quello che succede, spero ci siano novità”.