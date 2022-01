Roberta Floris: chi è, età, carriera, TG5, padre, chi è il marito Lorenzo, figlio, Instagram, vita privata

Tutto pronto per l’imperdibile appuntamento del fine settimana con Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Per celebrare i 30 anni del TG5, Silvia Toffanin accoglierà in studio tre volti del Tg diretto da Clemente Mimun: Simona Branchetti, Roberta Floris e Susanna Galeazzi.

Roberta Floris: chi è, età, carriera, TG5

Roberta Floris è nata a Cagliari il 27 aprile del 1979 ed è una nota giornalista e conduttrice televisiva. Figlia del senatore Emilio Floris, dopo la laurea in Legge, si è iscritta all’albo dell’ordine dei giornalisti nella categoria ‘Professionista’, poi nel 2008 dopo varie esperienze ha iniziato a lavorare come giornalista al TG1 e nel 2012 si è trasferita a Roma. Dal 2020 è stata assunta nella redazione del TG5, dove aveva già lavorato nel 2015 e nel 2016.

Roberta Floris: chi è il marito della giornalista, figlio

Roberta Floris dal 2012 è sposata con l’attore Lorenzo Flaherty e dal loro amore è nato il 7 maggio del 2015 Emilio.

Roberta Floris: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @roberta_floris_79 vanta 23 mila followers.