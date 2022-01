Roberta Ilaria Giusti: chi è, età, lavoro, Instagram e vita privata della nuova tronista di Uomini e Donne

Torna finalmente Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi più amato e seguito di sempre su Canale 5. Tra le nuove troniste c’è Roberta Ilaria Giusti, una giovane ragazza di 21 anni di Roma pronta a mettersi in gioco e a trovare in televisione l’amore. Ma conosciamola meglio, scopriamo qualcosa in più!

Roberta Ilaria Giusti, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne: età, lavoro

Roberta Ilaria Giusti è una giovane ragazza, ha 21 anni e vive a Roma, dove ha frequentato l’università e dove il 22 luglio scorso, dopo anni di sacrificio, si è finalmente laureata in Lingue e Letterature Straniere. “Dopo lavori saltuari, a 18 anni sono andata via di casa per frequentare l’università, ho preso una stanza d’affitto a Roma” – ha spiegato la nuova tronista nel video di presentazione diffuso sui social.

Roberta è legatissima alla sua famiglia, soprattutto dopo la perdita del papà morto quando lei aveva solo 14 anni. “Siamo io, mamma e le mie due sorelle. Ho perso papà a 14 anni. All’inizio mi sono chiusa in me stessa, non riuscivo ad affrontare il dolore, poi ho capito che dal dolore non possiamo sfuggire, ma bisogna imparare a conviverci per tutta la vita”. Roberta, seppur giovanissima, ora ha voglia di mettersi in gioco, di trovare l’amore e un ragazzo con cui poter essere davvero se stessa, senza vergognarsi mai.

Roberta Ilaria Giusti: Instagram della tronista di Uomini e Donne

Su Instagram la nuova tronista è presente con l’account @robertailaria_giusti e vanta oltre 2.000 followers.