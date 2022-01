Roberta Lanfranchi, chi è l’ex moglie di Pino Insegno: età, carriera, doppiaggio, chi è il marito, figli, Instagram e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche Pino Insegno, con il suo talento e la sua simpatia. Ma conosciamo meglio l’ex moglie Roberta Lanfranchi.

Roberta Lanfranchi, chi è l’ex moglie di Pino Insegno: età, carriera

Roberta Lanfranchi è nata a Cremona il 7 aprile del 1974 ed è una nota conduttrice televisiva e radiofonica, attrice, showgirl ed ex ballerina. Ha iniziato a studiare danza da piccola e proprio come ballerina ha debuttato in televisione: nel 1995, infatti, era nel cast del corpo di ballo di Non dimenticate lo spazzolino da denti, poi è sbarcata a Buona Domenica e a Striscia la Notizia come velina. Ha iniziato poi a muovere i primi passi come conduttrice e ha continuato anche a doppiare diversi personaggi, oltre che a lavorare come speaker in radio. Nel 2022, quindi recentemente, ha partecipato a Back to School, programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino.

Roberta Lanfranchi e Pino Insegno: matrimonio e figli

Nel 1997 Roberta Lanfranchi ha sposato l’attore comico romano Pino Insegno e dal loro amore sono nati due figli, Matteo e Francesco. I due nel 2007 hanno divorziato e la conduttrice il 15 aprile del 2012 ha sposato l’autore tv Emanuele Del Greco, dal quale il 14 settembre dello stesso anno ha avuto il terzo figlio, Ettore.

Instagram

Con l’account @robylanfry vanta oltre 120 mila followers.