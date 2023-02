Roberta Stoppa, chi era la prima moglie di Peppino Di Capri: età, lavoro, figli, vita privata

Sarà ospite della terza puntata di Sanremo 2023 il grande e celebre artista Peppino Di Capri. E’ lui uno dei nomi voluti e scelti da Amadeus per animare la terza serata del Festival creando così uno stacco tra una canzone in gara e l’altra. E quale scelta migliore se non quella di ricorrere ad alcuni nomi iconici della musica italiana? Peppino Di Capri del resto è una vera e propria garanzia considerando le sue molteplici apparizioni sul palco dell’Ariston e la sua acclamatissima carriera. Ma se di lui dal punto di vista professionale conosciamo praticamente tutto, si può dire lo stesso della sua vita privata? Sapevate infatti che l’artista è stato posato due volte, la prima delle quali con l’ex modella Roberta Stoppa? Cerchiamo di saperne di più dunque con questo articolo.

Chi è la prima moglie di Peppino Di Capri Roberta Stoppa

Roberta Stoppa, ex modella di origini torinesi, è stata la prima moglie di Peppino Di Capri. I due sono stati sposati all’incirca 9 anni. I due si conobbero ad Ischia nel 1959 e convolarono a nozze poi nel 1961, ma la loro storia d’amore finì nel 1970, anno di nascita tra l’altro del loro primo figlio Igor. Il cantante napoletano – il suo vero nome lo ricordiamo è Giuseppe Faiella – oggi ha 84 anni, mentre l’ex modella nonché “prima Signora Faiella”, ne ha qualcuno in meno al momento (82, ndr).

Il matrimonio tra Peppino Di Capri e Giuliana Gagliardi

Non appena la storia tra Stoppa e Peppino finì nel cuore del cantante fece breccia una giovane studentessa di biologia, chiamata Giuliana Gagliardi. Il loro amore sfociò poi nel secondo matrimonio per l’artista nel 1978. La coppia negli anni ha avuto due figli: Edoardo nato nel 1981 e Dario nel 1986. Giuliana si è però purtroppo spenta il 4 luglio del 2019 a causa di un male incurabile, un cancro che le era stato diagnosticato tempo prima. Il dolore per il cantante è stato immenso. Non tutti sanno che il cantante, proprio a causa del dolore, non presenziò al funerale dell’amata moglie.