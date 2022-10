Roberto Baggio, chi è l’ex calciatore: età, carriera, film, numero, moglie e figli

Oggi è un dirigente sportivo, ma Roberto Baggio è stato soprattutto un grande calciatore capace di unire le tifoserie delle varie squadre italiane. Il divin codino è stato un centrocampista che ha vestito la maglia dell’Inter, del Milan e della Juventus, capace di far sognare nella Nazionale italiana.

Chi è Roberto Baggio?

Nato il 18 febbraio del 1967 a Caldogno, Baggio è un’icona del calcio italiano. La sua passione per il calcio è emersa sin da quando era ragazzino e, una volta deciso di interrompere gli studi senza conseguire il diploma, Roberto inizia a giocare con il Vicenza. Una vera e propria promessa su cui presto mette gli occhi la Fiorentina. Ma Baggio passerà anche al Milan, al Bologna, all’Inter, al Brescia e alla Juventus.

Vince il Pallone d’Oro nel 1993, vince due Scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa. Ha concluso la sua carriera calcistica con ben 205 gol al suo attivo in serie A.

La vita privata

Roberto Baggio è sposato con Andreina Fabbi dalla quale ha avuto 3 figli. Dopo aver salutato i campi di calcio Baggio si è ritirato a vita privata. Non è quasi mai più apparso in tv. D’altra parte a chi lo conosceva lontano dal rettangolo di gioco era chiaro che si trattava di una persona timida, riservata, non avvezza a stare al centro dell’attenzione.

Il film

A breve andrà in onda il film Netflix sulla vita del calciatore, conosciuto da tutti come Divin Codino. Ma come è nato questo nomignolo? È stato lo stesso Baggio a raccontare l’origine di un soprannome che era uno scherzo nato per caso. Un complimento a una cameriera in America per i suoi bei capelli ricci e la coda e lei che rispondeva al calciatore: “Puoi farlo anche tu” e così nacque la storia del codino di Baggio.

Il film sulla carriera di Baggio “Il Divin Codino” ripercorre alcuni momenti importanti della vita del calciatore, le partite, i compagni, gli allenatori, i successi e anche gli insuccessi. Quel fatidico rigore sbagliato contro il Brasile che costò all’Italia il titolo Mondiale nel 1994