Roberto di Uomini e Donne, chi è il cavaliere sceso per Michela: età, famiglia, che lavoro faceva

Uomini e Donne è ritornato nuovamente con tante novità tutte da scoprire. Nella puntata di oggi, 18 gennaio 2023, sono successe davvero tante cose, tra le quali un nuovo corteggiatore sceso per la signora Michela, che non vedeva l’ora di conoscere qualche nuovo corteggiatore. Con lei, al centro dello studio, anche Cristina. Ma le due dame hanno fatto scelte differenti, mentre Michela ha accettato la corte di Roberto, Cristina ha deciso di non accettare il suo corteggiatore, mandandolo subito a casa.

Roberto di Uomini e Donne: un nuovo corteggiatore per Michela

Roberto è di Albano Laziale, un ridente comune dei Castelli Romani, che per molti anni è stato un volontario anche della Croce Rossa. Ha anche una bella casetta nelle Marche e una buona dialettica. Tutto questo ha fatto davvero colpo su Michela che ha quindi deciso di tenerlo con sé tra i corteggiatori. Chissà come andrà tra loro. Roberto è anche molto dolce, in puntata ha detto: ”quando ho acceso la televisione qualche giorno fa l’ho vista, e mi è subito piaciuta!”. Chissà come proseguirà questa bella conoscenza. Intanto facciamo un grande in bocca al lupo alla nuova coppia, e alla loro prossima esterna. Vi terremo aggiornati su come andranno le cose nelle prossime puntate.