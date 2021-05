Roberto Farnesi, chi è, età, carriera, vita privata, compagna, ex moglie, Il Paradiso delle Signore, Umberto Guarnieri

Torna il quotidiano appuntamento con Oggi è un altro giorno, come sempre alle 14:00 su Rai1. Nella puntata di oggi ci sarà come ospite Roberto Farnesi, conosciamolo meglio!

Roberto Farnesi:

Roberto Farnesi è nato in provincia di Pisa, il 19 luglio del 1969. La sua passione per il mondo del cinema e del teatro arriva subito, infatti l’attore lascerà presto la sua città natale per trasferirsi a Firenze. E’ entrato nel mondo della tv con Centovetrine nel ruolo di Giuliano. Ha poi preso parte a numerosi film, quali Carabinieri, Questa è la mia terra, Le tre rose di Eva. Oggi lo vediamo tutti i giorni ne Il Paradiso delle Signore nei panni di Umberto Guarnieri.

Roberto Farnesi: vita privata, moglie

Roberto Farnesi ha da tanti anni una compagna di nome Lucya Belcastro, con la quale ha una nota differenza d’età. La coppia tuttavia non ha mai avuto figli. Non ha ex mogli, ma due Miss come ex fidanzate, parliamo di: Desirèe Noferini e Federica Bertolani.

Roberto Farnesi: Instagram

Potete seguire l’attore Roberto Farnesi anche su Instagram, lo trovate come @farnesiroberto e aggiungervi ai suoi 125mila follower.