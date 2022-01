Roberto Mancini: chi è, età, carriera, chi è l’ex moglie, figli, vita privata, fisico, altezza, stipendio, Instagram

Sta per tornare l’appuntamento del sabato sera con C’è Posta per Te, il people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che ogni anno si conferma un successo. Tra gli ospiti vip, pronto a emozionarsi e a fare una bella sorpresa, anche l’allenatore della Nazionale Roberto Mancini. Conosciamolo meglio!

Roberto Mancini: chi è, età, carriera, biografia

Roberto Mancini è nato a Jesi il 27 novembre del 1964 ed è un allenatore di calcio, ex calciatore di ruolo centrocampista o attaccante e ora commissario tecnico della nazionale Italiana. E’ soprannominato il Mancio ed è considerato uno dei migliori centrocampisti offensivi della storia: ha esordito in Serie A con il Bologna non ancora 17enne, poi è diventato negli anni un simbolo della Sampdoria. Ha giocato anche nella Lazio, poi ha chiuso la carriera dopo una breve parentesi al Leicester City. Grande simbolo dell’Inter, nel 2015 è stato anche inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

Roberto Mancini: chi è l’ex moglie Federica e figli

Roberto Mancini ha sposato Federica Morelli e dal loro amore sono nati tre figli: Filippo, nato a Genova nel 1990, Andrea, nato a Genova nel 1992 e Camilla nata a Roma. A giugno del 2015 l’allenatore ha annunciato di aver avviato le pratiche per la separazione e del divorzio dalla moglie.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @mrmancini10 vanta oltre 1 milione di followers.