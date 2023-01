Roberto Morgantini: chi è, età, lavoro, vita privata, moglie, cucine popolari, Bologna, Instagram

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di “Da Noi a Ruota Libera” il programma condotto da Francesca Fialdini che come ogni domenica — a partire dalle 17.30 su Rai 1 è pronto a tenere compagnia agli affezionati telespettatori. Anche questo pomeriggio saranno numerosi gli ospiti presenti in studio, tra di loro anche Roberto Morgantini, il fondatore delle Cucine Popolari di Bologna. Conosciamolo meglio.

Chi è Roberto Morgantini

Roberto Morgantini è nato nel 1947 ed ha origini bolognesi. Alle spalle ha un lungo curriculum dove, tra le altre cose, un ruolo di primo piano è giocato dall’attività sociale che da sempre Morganini porta avanti. Una vita, la sua, al fianco degli ultimi, degli immigrati, un impegno costante dapprima svolto allo sportello della Cgil e poi come vicepresidente di Piazza Grande. Conosciutissimo a Bologna, l’uomo è il fondatore delle Cucine Popolari: una mensa per i poveri e più in generale per coloro che sono privi di sostegni materiali e morali.

Il progetto delle Cucine Popolari

‘Sono Roberto Morgantini, da diversi anni, insieme ad amici singoli e in gruppo, sto lavorando alla realizzazione di un sogno: l’apertura a Bologna di una mensa per coloro che sono senza fissa dimora, senza sostegno morale e materiale…Per iniziare la raccolta fondi, io e la mia compagna abbiamo deciso di sposarci, dopo 38 anni di vita insieme, proprio per destinare tutti i proventi dei regali di nozze alla realizzazione del progetto mensa’. Queste le parole rilasciate da Morgantini durante una vecchia intervista a Repubblica per spiegare la motivazioni alla base del suo prezioso e solidale progetto volto ad aiutare concretamente le persone in difficoltà, offrendo loro gratuitamente dei pasti caldi. L’associazione conta in totale 250 volontari che ogni giorno offrono gratuitamente del cibo a 500 persone, per un totale di 120mila pasti all’anno. Con il passare del tempo, inoltre, le mense dedicate a coloro che si trovano in situazione di svantaggio sono diventate ben quattro! Dopo quelle in via Battiferro, via Sacco e via Saffi, ha aperto i battenti anche la Cucina popolare Savena a Villa Paradiso.

La vita privata di Roberto Morgantini, chi è la moglie

Per quel che riguarda la vita privata, Roberto Morgantini è sentimentalmente legato ad Elvira Segreto. I due si sono sposati nel 2015, dopo trent’anni di convivenza, e proprio in quell’occasione hanno dato vita alla raccolta fondi necessaria per ‘far nascere’ il progetto delle Cucine Popolari prima descritto. Dal loro amore sono poi nati due figli: Francesco ed Emiliano.

Social

Roberto Morgantini non ha un profilo Instagram. Possiede invece un account Facebook. Per quel che riguarda invece le Cucine Popolari, è possibile trovare sia un account Instagram sia un account Facebook (Cucine Popolari — Bologna Social Food).