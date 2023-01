Roberto Morgantini, chi è la moglie Elvira Segreto: età, lavoro, figli, Cucine popolari e Instagram

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di “Da Noi a Ruota Libera” il programma condotto da Francesca Fialdini che come ogni domenica — a partire dalle 17.30 su Rai 1 è pronto a tenere compagnia agli affezionati telespettatori. Anche questo pomeriggio saranno numerosi gli ospiti presenti in studio, tra di loro anche Roberto Morgantini, il fondatore delle Cucine Popolari di Bologna. Se l’impegno sociale dell’uomo è molto diffuso e noto, cosa sappiamo invece della sua dolce metà Elvira Segreto? Conosciamola meglio.

Chi è Elvira Segreto, la moglie di Roberto Morgantini

Elvira Segreto è sentimentalmente legata all’attivista bolognese, nonché fondatore delle Cucine Popolari Roberto Morgantini. I due sono convolati a nozze il 27 giugno del 2015, dopo un fidanzamento lungo la bellezza di 38 anni. Dal loro amore sono poi nati due figli, Emiliano e Francesco, i quali hanno poi donato ai genitori la gioia di diventare nonni. Un aneddoto importante caratterizza le nozze di Elvira Segreto e Roberto Morgantini. Nel giorno in cui sono sposati, la coppia ha deciso di chiedere ai loro invitati un regalo speciale ed alquanto originale: contribuire attraverso delle donazioni a far crescere, ad alimentare la raccolta fondi necessaria per l’apertura del prezioso e solidale progetto delle ‘Cucine Popolari’. L’iniziativa ha riscosso un’ampia udienza di pubblico e il sogno della coppia si è dunque realizzato, dando la possibilità a coloro che si trovano in una situazione economica di svantaggio di poter mangiare gratuitamente un pasto caldo. Ma c’è dell’altro. Nel corso del tempo, le sedi delle Cucine Popolari sono passate dall’essere una, in via Battiferro, a quattro; per un totale di 250 volontari che ogni giorno offrono gratuitamente del cibo a 500 persone, per 120mila pasti complessivi all’anno.

I figli

Dal loro matrimonio, come anticipato, sono nati due figli: Emiliano e Francesco. Elvira e Roberto sono, inoltre, nonni di tre nipotini, due maschietti e una femminuccia di nome Luna.

Social

Elvira Segreto non ha profili social. Non ci sono, infatti, sul suo conto né profili Instagram né profili Facebook.