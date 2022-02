Rocco Hunt a Sanremo 2022 con Ana Mena: chi è, età, carriera, figlio, compagna, Instagram

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Questa sera, venerdì 4 febbraio, ci sarà la serata dedicata alle cover e sul palco dell’Ariston insieme ad Ana Mena che gareggia, salirà Rocco Hunt. Insieme si esibiranno sulle note di un Medley.

Rocco Hunt: chi è, età, canzoni

Rocco Hunt, all’anagrafe Rocco Pagliarulo, è nato a Salerno il 21 novembre del 1994 ed è un noto rapper. All’età di 11 anni ha mosso i primi passi nel mondo dell’hip hop e ha partecipato a varie jam e gare. Una volta scelto lo pseudonimo di Hunt MC, nel 2010 Rocco ha pubblicato il mixtape di debutto ‘A music è speranz’. Poi ha deciso di cambiare il suo pseudonimo in Rocco Hunt. Nel 2014 ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte e lo ha vinto con il singolo Nu juorno buono. Da lì un successo dopo l’altro, fino ad arrivare all’ultimo realizzato insieme a Ana Mena, ‘A un passo dalla Luna’ che questa estate – seppur particolare per via del Covid-19 – ci ha fatto divertire e ballare.

Rocco Hunt: vita privata, figlio

Rocco Hunt è molto riservato sulla sua vita privata. Sappiamo che è molto innamorato della sua compagna e che dalla loro unione è nato Giovanni nel 2017.

Rocco Hunt: Instagram, dove seguirlo

Su Instagram Rocco Hunt (@poetaurbano) è seguitissimo: vanta 1,2 milioni di followers.