Rocco Schiavone 5, quando va in onda? Data di uscita, trama episodi, cast e anticipazioni. Si sta per avvicinare l’avvio della quinta stagione della serie televisiva, che vedrà nuovamente protagonista l’attore romano Marco Giallini. Una sorpresa per i fan del programma, che nella quarta edizione si erano dovuti accontentare di una serie televisiva “cortissima”. Così corta, da mettere in dubbio il proseguo sui palinsesti Rai e su Rai 2.

Rocco Schiavone 5 si farà

La serie televisiva si farà, ispirata al protagonista delle storie di gialli scritte da Antonio Manzini. A dare l’annuncio di questo inaspettato proseguo, è proprio l’autore in una sua ultima intervista rilasciata all’Ansa. A suo parere, l’ultima stagione è stata viziata da due situazioni: la pandemia e l’impossibilità di scrivere altre storie. Perché il Covid-19, in una botta sola, ha limitato la possibilità di svolgere le riprese ma soprattutto mettere davanti a una telecamera le storie di Manzini.

Quindi una “serie televisiva corta” per gli effetti pandemici, non certo per un disamore del pubblico verso il prodotto. Tirerà un sospiro di sollievo Marco Giallini. Dall’ultimo romanzo di Antonio Manzini, prenderanno spunto i nuovi episodi per la quinta stagione di Rocco Schiavone. Da quello che sappiamo, la quinta stagione avrà sicuramente quattro puntate. Tutti gli episodi, saranno incentrati sul romanzo “Vecchie conoscenze”, uscito nelle librerie il 10 giugno 2021.

Ma diluire un romanzo in appena quattro puntate, è un lavoro difficile. Ne è cosciente lo stesso Antonio Manzini, che dice a riguardo: “Dobbiamo azzardare un’altra narrazione. Di solito, in ogni puntata c’è un cadavere. Qui dobbiamo parlare d’altro. La serie si dovrebbe aprire con il racconto del treno“, aggiunge, “e chiudersi con il caso di Baiocchi, il cattivone”. Rocco Schiavone sarebbe pronto per il pubblico tra la fine di Marzo e il mese di Aprile 2023, con la Rai che avrebbe già finito le riprese.