Rocio Munoz Morales: chi è, età, carriera, film, figlie, Instagram, Raoul Bova, marito, foto, Tre Sorelle

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In, il salotto televisivo di Rai 1 più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di Mara Venier, per lo spazio dedicato al cinema, le protagoniste del film di Enrico Vanzina ‘Tre Sorelle’: Serena Autieri, Rocio Morales, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini.

Rocio Morales: chi è, età, carriera, film, Tre Sorelle

Rocio Munoz Morales è nata a Madrid il 10 giugno del 1988. Ha iniziato a studiare ballo sin da piccola e ha ottenuto diversi premi in competizioni internazionali. Ha anche lavorato come ballerina professionista nel tour mondiale del cantante Julio Iglesias. Ha poi iniziato la sua carriera televisiva ed è diventata popolare grazie alla partecipazione come insegnante di danza nel programma Mira Quien Baila, l’edizione spagnola di Ballando con le stelle. Nel 2009 ha debuttato come attrice in una serie televisiva, ma Rocio non ha mai abbandonato il suo lavoro come modella: ha continuato a posare per svariate riviste come Elle, Vogue, Glamour, Vanity Fair. Nel 2012 ha debuttato al cinema italiano nella commedia Immaturi-Il viaggio, dove ha conosciuto Raoul Bova, suo attuale compagno.

Rocio Morales e Raoul Bova: figli e vita privata

Rocio Munoz Morales è stata fidanzata dal 2007 con il cantante e attore Alex Casademunt, ma nel 2011 sul set di Immaturi-Il viaggio ha conosciuto e si è innamorata di Raoul Bova. La coppia ha due figlie: Luna, nata il 2 dicembre del 2015, e Alma, nata il 1 novembre del 2018.

Instagram

Con l’account @rociommorales vanta 540 mila followers.