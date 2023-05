Roland Garros 2023 al via oggi: gli italiani in campo, orario partite, dove seguirle in tv e in streaming

Roland Garros 2023, ci siamo. Dopo il grande spettacolo degli Internazionali BNL d’Italia di Roma il circuito del grande tennis internazionale si sposta in Francia. Sulla terra rossa sono pronti a scendere in campo tutti i big ATP e WTA e tra questi c’è grande attesa per capire che ruolo potranno recitare i nostri atleti. Venerdì scorso si sono concluse le qualificazioni: oggi, ultima domenica di maggio, si parte con il tabellone principale. Ecco allora tutto ciò che c’è da sapere sul torneo.

Roland Garros 2023 primo turno: chi gioca oggi, orario partite domenica 28 maggio 2023

Si apre oggi con gli incontri del primo turno il tabellone ufficiale del Roland Garros 2023. Tanti gli incontri in programma. Tra questi l’esordio di Tsitsipas contro J. Vesely, e il match di Rublev contro Djere. Scorrendo il programma di giornata vedremo anche Goffin vs Hurkaz. Nel femminile la Sabalenka affronta Kostyuuk, e la Sakkari la Muchova. In campo anche la Pegula contro la Collins.

Orario italiani oggi Roland Garros, chi gioca

Oggi per tutti gli appassionati del tennis italiano saranno diversi gli incontri da seguire. In campo tra poco scenderà Camila Giorgi contro la Cornet così come Musetti, passando al maschile, contro Ymer. Tra i match di giornata anche quello della Errani (contro la svizzera Teichmann) e quello di Arnaldi contro De Galan. Chiude il programma la sfida di Sonego contro Shelton.

Dove vedere il Roland Garros 2023 in tv

Il Roland Garros 2023 è trasmesso in streaming su Discovery+ ed Eurosport Player. Inoltre ci saranno canali dedicati per gli abbonati Dazn e Sky così come quelli al servizio Tim Vision. Sempre per quanto riguarda lo streaming a disposizione le varie piattaforme collegate quali Now Tv e Sky Go.

Chi ha vinto il torneo lo scorso anno, pronostico 2023

Si riparte dalla vittoria nel 2022 di Rafa Nadal che però quest’anno non ci sarà. Favoriti quest’anno partiranno dunque tutti gli altri big del circuito da Medvedev, che ha vinto a Roma, a Djokovic. Tra gli italiani attesa per capire come andranno i vari Sinner, Fognini e Cecchinato. E già oggi tuttavia, considerando i primi incontri in programma, avremo i primi verdetti.