Roma, il cinema incontra la musica a sostegno del sociale

Un videoclip che parla al cuore. “Sono come te”, il videoclip dell’ultimo singolo di Daniele Savelli, è stato trasmesso alla Casa del Cinema di Roma, dove ha suscitato grande emozione nel pubblico presente.

Alla proiezione erano presenti, oltre al protagonista Daniele Savelli, il regista Gabriel Cash e il cast, composto da autorevoli artisti che hanno espresso un loro pensiero con sensibilità per il tema sociale trattato.

Gli artisti presenti

Tra loro, Manuela Arcuri, Massimiliano Buzzanca, il piccolo Francesco Trentadue e Stefano Buttafuoco, che ha svelato un’anticipazione de “Il cacciatore di sogni” da lui ideato e condotto, la cui prima puntata andrà in onda il 27 dicembre 2022, in seconda serata su Rai 3. Il programma fa seguito all’uscita del libro “Il bambino 23” ed è la conferma dell’impegno di Buttafuoco verso tematiche sociali.

Inoltre presenti il truccatore Gennaro Marchese, Agnese Branca, responsabile di produzione di Romarteventi, la produzione “WellSee” Angelisa Castronovo e Antonino Moscatt, che insieme alla Presidente dell’Associazione culturale Romarteventi Francesca Piggianelli, sempre attenta a temi sociali, hanno reso possibile la realizzazione.

Il videoclip è dedicato alla consapevolezza sull’autismo, un tema sociale importante e trattato con delicatezza, quasi come una favola, realizzato nella suggestiva location di Sant’Angelo di Roccalvecce di Viterbo.

Si ringraziano per la presenza e per le loro testimonianze legate al sociale il giornalista Michel Emi Maritato, Presidente di Assotutela e autore del libro di imminente uscita ‘PPP La fine del diverso’, in occasione dei cento anni di Pier Paolo Pasolini; Massimo Zamponi conduttore di numerose iniziative sociali; la Presidente di Umbria Arti Visive e Scheggino Attiva Lidia Vizzino, Consigliera dell’Umbria Film Commission; la Presidente di ANGSA LAZIO ONLUS Stefania Stellino, la Direttrice Sanitaria della Cooperativa Sociale Idea Prisma 82 Monica Santacroce e, per l’associazione ACAS di Sant’Angelo di Roccalvecce, il Vice Presidente Alessandro Chiovelli e il Consigliere Egle Rossetti.

Un ringraziamento speciale a Chiara Coricelli, Amministratore Delegato di Pietro Coricelli SPA per la partecipazione, alle maestranze ed a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.

L’autismo, tema trattato in modo incredibilmente delicato

Il videoclip tratta il tema sociale dedicato all’autismo, un argomento che tocca da vicino il bravo cantautore

Daniele Savelli racconta in modo semplice un argomento delicato con tutte le difficoltà affrontate da chi ha in famiglia questa problematica. Musica, immagini e parole: un vero e proprio videoclip emozionale per raccontare il mondo dell’autismo in un momento storico in cui le disabilità sono ancora di più strette nella morsa di regole ferree, distanze e un diritto alla salute spesso accantonato.

(Foto di Marco Bonanni)