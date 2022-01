Roma-Juventus in diretta tv e streaming su Sky o Dazn? Orario e dove vederla live

Nel pomeriggio di oggi, domenica 9 gennaio, si giocherà l’incontro Roma-Juventus. Ecco a che ora e dove vedere la partita di Serie A. Il match si terrà allo stadio Olimpico di Roma.

Roma-Juventus: a che ora e dove vedere la partita

Il calcio d’inizio sarà alle ore 18:30. La partita, valida per la 20° giornata di campionato, si giocherà in contemporanea con Genoa-Spezia. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva su DAZN e potrà essere guardato anche in streaming collegandosi direttamente sul sito ufficiale attraverso il pc o su dispositivi mobili utilizzando l’app dedicata.

Roma-Juventus: le formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Vina, Veretout, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy (Mkhitaryan); Zaniolo, Abraham

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Bentancur, McKennie; Morata, Bernardeschi