Roma omaggia Monica Vitti tra amore e arte

In una sala gremita alla Casa del Cinema, l’Associazione Visioni&Illusioni ha reso omaggio alla grande attrice Monica Vitti, con la proiezione del film “Vitti d’arte, Vitti d’amore” del regista Fabrizio Corallo presente in sala con il Presidente dell’Associazione Visioni&Illusioni Ettore Spagnuolo, la Vice Presidente Michela Trabalzini, Alberto Castagna, Francesca Piggianelli che ha coordinato l’evento ed accolto numerosi importanti ospiti tra cui citiamo, il Presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio Primo, Sergio Nicolai, Eleonora Brown, Alessandro Perrella, Gerardo Di Lella, Lucia De Sica, Massimiliano Buzzanca,Daniele Savelli, i registi Fabio Schifino, Barnaba Lupo ed Andrea Pierini. Prima del film un video saluto del Presidente Onorario Giuliano Montaldo.

Il documentario ripercorre la nascita della carriera della grande Monica Vitti fino ad arrivare un’attrice unica per i suoi molteplici ruoli, ma anche l’amore che il pubblico e tutti coloro che hanno lavorato con lei hanno dimostrato in tutti questi anni. Nella sua brillante carriera protagonista di capolavori di grandi maestri come Antonioni, De Sica Monicelli, Scola, Risi e Buñuel che hanno saputo ben descrivere e mettere in risalto la sua bravura rendendola una star internazionale ma con una semplicità unica, descrivendo la sua proverbiale professionalità. Al termine della visione un grande applauso e commozione in ricordo di una attrice che resterà per sempre nei nostri cuori! Un arrivederci per il prossimo appuntamento.

Foto di Marco Bonanni