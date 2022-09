Roma, parterre d’eccezione per il film “Romanzo Popolare” alla Casa del Cinema

Grande affluenza di pubblico con la presenza di artisti ed Istituzioni invitati dal Presidente Ettore Spagnuolo, dell’Associazione Culturale “Visioni & Illusioni”, Presidente Onorario Giuliano Montaldo, per rendere omaggio al grande cinema, con la proiezione alla Casa del Cinema di Roma, di “Romanzo Popolare” (1974) di Mario Monicelli, Vincitore del David di Donatello 1975 per la Migliore Sceneggiatura (Age, Scarpelli e lo stesso Monicelli), tra i maggiori incassi della stagione 1974-1975, con le musiche di Enzo Jannacci.

Prima della proiezione un affettuoso saluto del Maestro Giuliano Montaldo, accolto da un grande e caloroso applauso, felice per la scelta dell’omaggio al film prescelto ed ha ringraziato pubblicamente Ettore Spagnuolo per la professionalità e la passione con cui si impegna ad omaggiare film e personaggi che ci onorano nel mondo. Il Presidente di “Visioni & Illusioni” ha chiamato per un saluto con il pubblico la Vice-Presidente Michela Trabalzini, Francesca Piggianelli, responsabile comunicazione e Presidente di Romarteventi, il conduttore e giornalista Alberto Maria Castagna e il noto critico che ha introdotto il film Guido Barlozzetti. Ettore Spagnuolo ha annunciato il calendario della stagione con appuntamenti ed eventi del grande cinema da non perdere con ospiti d’eccezione tra cui il 25 ottobre il film Arlecchino di Giuliano Montaldo, La vita senza Zoe di Francis Ford Coppola, episodio di New York Stories, il 14 novembre il film Per grazia ricevuta di Nino Manfredi, il14 dicembre Pasqualino Settebellezze di Lina Wertmüller.

Tra gli illustri ospiti presenti, ne citiamo alcuni, tra cui Martha Risi, nipote del grande Dino Risi, Imma Piro, Alessandro Perrella, Maria Lucia Langella De Sica, Prof. Giulio Prosperetti della Corte Costituzionale, Del Sette Tullio, ex Comandante Generale dei Carabinieri, il Dirigente Rai Brancadoro Marco, l’Ammiraglio Cesare Fanton, il Notaio Antonio Matella, Alessandra Spagnuolo.

Al termine della proiezione un grande applauso per il film sempre indimenticabile, a seguire un brindisi con cena presso la Sede Sociale Al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con un arrivederci al prossimo appuntamento!