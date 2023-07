Roma Summer Fest da record: 153mila i biglietti venduti

Record su Record anche nell’estate targata 2023 per il Roma Summer Fest che si conferma essere la più importante rassegna musicale estiva italiana. Il ricco palinsesto di eventi e concerti che si tengono nelle meravigliosa cornice dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, fa incetta di visitatori anche grazie alla presenza di grandi star internazionali, oltre che dei principali artisti italiani.

Il trionfo del Roma Summer Fest 2023

Un vero e proprio trionfo quello del Roma Summer Fest 2023! A parlare sono i numeri. Infatti, sono stati venduti quasi 153mila biglietti a stagione ancora in corso, contro i circa 151mila del 2022. Il termine della ricca rassegna musicale, alla quale mancano ancora 20 concerti, è previsto per il prossimo 27 settembre. In prospettiva, dunque, la stima è decisamente positiva. Complessivamente, infatti, si conta un +18% di presenze finali calibrate su 58 concerti programmati nei tre mesi.

Gli incassi

Crescono anche gli incassi che ad oggi, rispetto all’anno precedente, sono superiori del 28%. Un incremento pari a 8,5 milioni di euro. Ora, tale aumento si deve non soltanto all’ampliamento della programmazione, ma anche alla più alta media di biglietti venduti per spettacolo, che registra un +5% e a ben 29 date già sold out tra i concerti effettuati e quelli ancora da fare. Sicuramente, il trend positivo finora decritto si spiega anche alla luce di alcune scelte strategiche effettuate, quali ad esempio la programmazione anticipata, nonché la vendita dei biglietti con largo anticipo.

Il commento di Pitteri, amministratore delegato per la fondazione musica per Roma

In merito si è espresso anche Daniele Pitteri, l’Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma: “Sono ottimi risultati, ancora più significativi se considerati in relazione ai tanti grandi concerti di massa al Circo Massimo e negli stadi, non solo delle star italiane, ma anche di quelle internazionali, che lo scorso anno non sono stati così frequenti. L’internazionalità è in crescita ed evidente non solo a livello di artisti ma anche nei pubblici – un esempio è il dato del 35% dei biglietti dei 4 concerti di Einaudi venduto all’estero – e si accompagna a un altro cambiamento degli spettatori: il tema generazionale, con pubblici di giovani e giovanissimi sempre più ampi”.