Roma Videoclip compie 20 anni: parata di vip alla serata conclusiva

Un’edizione speciale ed indimenticabile nella location più suggestiva degli Studi di Cinecittà del Set Roma per la XX Edizione del Roma Videoclip-il cinema incontra la musica, ideata e diretta da Francesca Piggianelli e condotta da Danilo Brugia, che ha festeggiato i venti anni di successo della manifestazione.

La serata ha visto premiati d’eccezione del cinema e della musica, sorprese e un omaggio a Mia Martini, con il trailer docufilm “Mimì tutti ne parlano, io l’ho conosciuta”, per la regia di Gianfrancesco Lazotti.

Roma Videoclip, 20 anni di successi

Roma videoclip è la più importante kermesse nazionale che unisce la musica al cinema: si avvale del supporto di Panalight, Roma Lazio Film Commission, il Riconoscimento della Direzione Generale Cinema Audiovisivo, con il Patrocinio Regione Lazio, Centro Sperimentale di Cinematografia e SIAE. Una rassegna che omaggia artisti, registi, videoclip, musiche e compositori di film e produzioni. Un appuntamento dove s’incontrano e sono premiati i più importanti protagonisti del settore cinematografico.

L’obiettivo di Roma Videoclip è di rendere omaggio al connubio tra cinema e musica e di valorizzare il videoclip, che rappresenta una forma di arte espressiva, un micro film. Inoltre grande attenzione anche per gli INDIE con Roma Videoclip in tour, con la partecipazione di videoclip provenienti da tutta Italia che toccherà alcune regioni e gran finale a ottobre di ogni anno a Roma, con la proiezione dei videoclip più rappresentativi, originali ed una attenzione anche al sociale.

La serata finale

Numerosi gli ospiti del cinema e della musica. Tra i numerosi premiati, incantati dalla coreografia del Set Roma, citiamo VIOLANTE PLACIDO, “Special Award” Videoclip TU STAI BENE CON ME, regia di Massimiliano D’Epiro, giunti con il figlio Vasco, GIORGIA FERRERO “Special Award rivelazione” attrice protagonista del videoclip di Madame IL BENE NEL MALE regia di Martina Pastori, RON come “Artista dell’anno” e per videoclip QUESTO VENTO feat Leo Gassmann, regia di Gianluca Calu Montesano PLANET FUNK “Special Award” videoclip THE WORLD’S END regia di Guido Pappadà,LODO GUENZI “Special Award cinema e musica, attore nel film LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO, regia di Pupi Avati, NATHALIE “Special Award” videoclip UNA CANZONE PER NOI regia di Francesco D’Aloi, PIOTTA “Special Award” videoclip TUTTI A… Regia di Rodolfo Gusmeroli, VIRGINIO e TEO BOK “Premio International” videoclip IL GIORNO CON LA NOTTE regia di Julio Reyes Copello (anteprima internazionale), FRANCESCO GABBANI “Special Award” videoclip L’ABITUDINE regia di Fabio Capalbio. IDA ELENA “SPECIAL AWARD” videoclip “Wild” regia di Sara Benethan, premiata dalla mamma Fioretta Mari, BAD BOSS Productions “PRODUZIONE RIVELAZIONE DELL’ANNO”, IGOR RIGHETTI “Special Award” attualità ed ironia per il videoclip VAFFANVIP regia di Max Filippini, con Patrizia De Blanck e Lorenzo Castelluccio.

Premi speciali per le Radio a Radio Italia ed a Sergio Menghini.

Presenti per festeggiare anche alcuni conduttori delle trascorse Edizioni tra cui Stefano Buttafuoco, Pippo Lorusso, Andrea Il Drago.

Al termine della premiazione, tutti a festeggiare con un brindisi e torta realizzata per l’occasione!

Per i Premi Ceramiche Branca, inoltre un ringraziamento a tutto lo staff di Romarteventi, al regista della serata Alessandro Scarnecchia e al Comitato D’Onore, per le foto Pitta Zalocco e Stefano Simoni.