Romana Petri, chi è la scrittrice: età, carriera, libri, chi è il marito, figli, Premio Strega e Rubare la notte

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Nella puntata di oggi, oltre a ricordare il grande artista, attore e regista napoletano, Massimo Troisi che avrebbe compiuto 70 anni domenica scorsa, ci sarà spazio anche per la letteratura. E nel salotto televisivo arriverà la scrittrice Romana Petri candidata al premio Strega.

La biografia della scrittrice Romana Petri

Romana Petri, all’anagrafe Romana Pezzetta, è nata a Roma nel 1965 ed è una scrittrice e traduttrice. Ma anche critica letteratura. I suoi libri, tutti grandi successi, sono stati tradotti e pubblicati anche in Germania, Paesi Bassi, Inghilterra, Francia, Portogallo, Stati Uniti. E lei è anche autrice di radiodrammi per la Rai. Ma non solo. Romana Petri è anche critica letteraria e traduttrice dal francese, spagnolo e portoghese di autori come Adolfo Bioy Casares, Jean Marie Gustave Le Clezio, Anne Wiazemsky.

I suoi lavori, il Premio Strega con Rubare la notte

La scrittrice ha tradotto dall’inglese Il diario di Adamo ed Eva di Mark Twain e ha pubblicato diversi lavori per le testate Leggere, Nuovi argomenti e L’Unità. Collabora, tra l’altro, con Il Messaggero e La Stampa. E ora è candidata al Premio Strega con Rubare la notte, romanzo edito da Mondadori in cui racchiude l’intera esistenza di Antoine Saint-Exupéry.

Di cosa parla il suo ultimo romanzo

Rubare la notte parla di Antoine de Saint Exupery, l’uomo che ha scritto Il piccolo principe, uno dei romanzi più popolari del mondo. Orfano di padre, Tonio vive un’infanzia felice nel castello di Saint Maurice de Remens, poi la morte del fratello turba la sua vita. Come si legge sulla scheda Mondadori, Romana Petri costruisce e decostruisce, sgretola le regole della biografia e ricorda amori e amicizie.

Chi è il marito, vita privata

Romana Petri vive tra Roma e Lisbona con il marito, con il quale ha diretto anche la casa editrice Cavallo di Ferro. Sappiamo, inoltre, che lei è figlia del basso Mario Petri.

Romana Petri ha un profilo Instagram e potete seguirla qui: @romanapetri4404