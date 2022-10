Ron: chi è, età, lavoro, vita privata, carriera, Instagram

Ron è nome rinomato del panorama musicale italiano. Cantautore e musicista è un cantautore e musicista è stato capace di raggiungere le vette delle classifiche con brani di grande successo tra i quali: Non abbiamo bisogno di parole e Vorrei incontrarti tra cent’anni. La sua è una passione che nasce quando era ancora molto piccolo: sin dall’infanzia prende lezioni di canto e partecipa anche a diversi concorsi canori. La sua voce già da bambino ha caratteristiche che piacciono, tanto che viene scovato da un talent scout quando era ancora giovanissimo.

Ron: chi è, età, carriera, successi

Ron, non è un nome di quelli che stentano a farsi riconoscere, soprattutto in base alla sua lunga e fortunata carriere in Italia. Conosciuto da molte generazioni per le sue canzoni che hanno fatto innamorare gli italiani e appassionare anche molti stranieri. Ron è uno pseudonimo che sta per Rosalino Cellamare. Nasce a Dorno, in una calda giornata estiva del 1953. E’ un cantautore e musicista di successo italiano. Dunque, il nostro Ron ha 69 anni, è alto 1,75 metri, ed è del segno zodiacale del Leone. Durante la sua lunga carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti importanti, tra cui due Premi Lunezia, il Venice Music Awards, il Premio della Critica ”Mia Martini”e il Premio ”Bindi”. Un altro importante traguardo arriva nel 1996, quando, in coppia con Tosca, ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Vorrei incontrarti fra cent’anni.

Vita privata

Della sua vita privata non si sa praticamente nulla, nessuna informazione importante e degna di nota trapela dai suoi canali. Il cantautore ha sempre preferito no gettare riflettori sulla sua vita privata. L’unica certezza è che non ha una moglie nè figli.

Instagram

Ha anche un profilo Instagram dove pubblica spesso le date dei suoi concerti, e vanta circa 17,1mila follower.